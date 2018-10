IRIS Readiris 17 è capace di leggere e tradurre i PDF

Il nuovo software Readiris può ascoltare, convertire in mp3, aggiungere note, dividere, allegare documenti in formato PDF ed è adatto sia per Windows che per Mac. Da oltre 30 anni nel mercato dei software OCR e delle periferiche per la digitalizzazione in mobilità, IRIS presenta Readiris 17, la nuova performante soluzione OCR per PDF ideale per i consumatori privati, e perfetta per i professionisti. La nuova versione del software è disponibile in sei differenti versioni e si fregia della funzionalità di sintesi vocale.

È inoltre in grado di riprodurre il testo del file a video e di trasformarlo nel leggero e versatile formato mp3 per poterlo poi ascoltare in mobilità. Il software OCR Readiris 17, adatto sia all’ambiente Windows che al mondo Mac, è la soluzione perfetta sia per gli utilizzatori privati che per i professionisti che vogliono gestire in modo semplice ed ottimale i propri documenti. Il software semplifica, inoltre, l’archiviazione dei documenti, classificandoli secondo parole chiavi, permettendo così di ritrovarli immediatamente e con un click di condividerli.

I file di lettura diventano audio: per apprendere e aggiornarsi in mobilità

Il nuovo software Readiris 17 è in grado di convertire tutti i documenti in file audio (mp3, .wav), consentendo così di ascoltare qualsiasi testo in qualunque luogo su qualunque device: tablet, smartphone, computer, lettore mp3. Un’innovazione che permetterà all’utilizzatore di ascoltare i propri appunti, il testo del libro prima dell’interrogazione, la pagina di sintesi del report prima della riunione o le pagine di un libro anche in mobilità, quando non è possibile leggere. I documenti gestiti sono poi facilmente condivisibili ed accessibili in ogni luogo, indifferentemente su Mac o PC, grazie a Dropbox, OneDrive, Google drive, Evernote.

In questo modo le informazioni sono di facile accesso, consultabili e recuperabili. Con Readiris 17, gestire i PDF è finalmente un gioco da ragazzi. Basta aprire il software e caricare i file per poterli unire, dividere, modificarne l’ordine delle pagine, aggiungere note e commenti, allegare documenti, proteggerli con una password e molto ancora, come ascoltarli o trasformarli in mp3.

Readiris 17: il software perfetto per scansionare

Se associato ad uno degli scanner in mobilità di IRIS e non solo, Readiris 17 gestisce la digitalizzazione di tutti i tipi di documento (foto, fatture, contratti, ricette) in più di 138 lingue. Questo software consente inoltre, di esportare, modificare e convertire qualunque formato del documento (PDF, Word, PPT..) in quello desiderato.

Grazie alla precisione del motore di riconoscimento, Readiris 17 è, inoltre, in grado di estrarre il testo dei documenti in modo molto preciso, preservando l’impaginazione del file originale. Questo software è la risposta ideale per unire, proteggere, applicare la firma digitale, comprimere e correggere un testo. Inoltre, Readiris 17, consente di annotare, sottolineare, cancellare, riorganizzare il testo o l’ordine delle pagine del documento scansito e addirittura aggiungere commenti orali.