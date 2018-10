HP EliteDesk 705 Workstation, certificato e abbordabile

HP porta al debutto il desktop professionale EliteDesk 705 Workstation, una postazione di lavoro ottimizzata, affidabile ed economicamente abbordabile.

Stiamo parlando di uno strumento business, certificato e, pertanto, facile da aggiornare e manutenere; una piattaforma ideale per gli uffici che devono svecchiare il parco macchine.

Il sistema è compatto ed è in grado di assicurare prestazioni e stabilità; può facilmente soddisfare le esigenze di architetti, ingegneri, disegnatori (3D e CAD) e sviluppatori.

Questo desktop adotta CPU Ryzen Pro a 8 core, capaci di gestire 16 thread e di accelerare le attività più impegnative (come la decodifica audio e video), al pari dei task quotidiani.

Questo sistema è in grado di gestire attività di calcolo, come il rendering, in tempi ridotti, gestendo in modo fluido assiemi in Solidworks o Inventor. Non di meno, HP EliteDesk 705 Workstation è ottimizzato per i software certificati ISV professionali, tra cui SolidWorks eDrawings, Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit e SketchUp.

Non solo, con gli HP EliteDesk 705 Workstation Edition gli utenti ottengono una protezione avanzata contro le minacce più evolute, grazie a sistemi di sicurezza proattivi e basati su hardware come HP Sure Start Gen4, che protegge dagli attacchi mirati al BIOS. Inoltre, più dispositivi possono essere facilmente gestiti con HP Manageability Integration Kit Gen2.

La gamma HP EliteDesk 705 Workstation è ora disponibile in EMEA al prezzo di partenza di 679,00 euro (IVA esclusa).