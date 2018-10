Aruba Global Cloud Data Center, un anno di crescita continua

Esattamente un anno fa abbiamo partecipato alla prima apertura del Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro; com’è andato quest’anno inaugurale?

L’azienda conferma come il primo anno sia stato decisamente positivo, la struttura primaria (Data Center A) è di fatto quasi completamente opzionata. Proprio per questo, le attività di costruzione dei successivi lotti sono state avviate prima del previsto.

I 365 giorni trascorsi sono stati caratterizzati da collaborazioni con grandi aziende con esigenze di ogni tipo, provenienti da vari settori come la logistica, l’automotive, l’elettronica, il software, i servizi e l’industria, solo per citarne alcuni. Molte le PMI che hanno scelto i servizi di colocation e non sono mancate le PA e le aziende straniere che hanno visto in Global Cloud Data Center la struttura ideale in grado di garantire lo sviluppo di soluzioni personalizzate e la necessaria capacità d’espansione per i futuri sviluppi delle loro infrastrutture. Inoltre, si sono rafforzate quelle partnership prestigiose e pluriennali, che hanno contribuito alle qualità tecnologiche del Data Center – con Dell EMC, Intel, NetApp, Cisco, VMware, Veeam, Zerto - e a livello delle soluzioni infrastrutturali – con Honeywell, Fiamm – Hitachi, Sunpower, Socomec, Stulz, per citarne alcune.

Si è trattato anche di un anno di accordi importanti, come quello con il MiX (Milan Internet eXchange) che ha aggiunto nuove interconnessioni – peering tra le reti – tramite l’attivazione di un Point of Presence all’interno di Global Cloud Data Center, grazie ad apparati collegati a Milano in doppia via in fibra, così da facilitare lo scambio di traffico con numerosi altri carrier nazionali ed internazionali.

Allo stesso modo, continuano l’attenzione e gli investimenti posti nell’ambito della sicurezza, garantita dalle Certificazioni possedute dai Data Center di Aruba, tra cui la ISO 27001 per la massima sicurezza della gestione dei dati e informazioni aziendali, la ISO 9001 relativa al miglioramento dei processi e della gestione organizzativa, e la ISO 14001 che garantisce il costante impegno in vari aspetti aziendali per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale.