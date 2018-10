VMware acquisisce CloudHealth Technologies

Dopo gli annunci di fine agosto, VMware ha fatto sapere che, da oggi, CloudHealth Technologies è stata acquisita in modo completo; è ora parte dell’azienda.

CloudHealth unisce le forze a quelle di VMware per risolvere un’importante sfida: le aziende di tutto il mondo combattono la complessità operativa dovuta ad ambienti cloud che scalano.

Insieme, le due società offriranno a clienti e partner l'accesso a un portafoglio di servizi cloud che offre una visione coerente in termini di costi e gestione delle risorse, sicurezza e prestazioni su più cloud.

Tom Axbey, CEO, CloudHealth Technologies

Desidero ringraziare i nostri clienti e partner in tutto il mondo per l'importante ruolo nella nostra crescita, nella nostra roadmap, nell'innovazione e nella nostra cultura. Non solo attendiamo con impazienza lo sviluppo di questa nuova partnership, ma abbiamo anche importanti iniziative per la roadmap in corso per espandere la funzionalità della piattaforma.



Milin Desai, General Manager, VMware Cloud Services

Con oltre $5B di spesa annua di cloud pubblico gestita oggi da CloudHealth, questa acquisizione fa avanzare in modo significativo la strategia di VMware per consentire ai clienti di eseguire, gestire, connettere e proteggere meglio qualsiasi applicazione su qualsiasi cloud.



Raghu Raghuram, Chief Operating Officer, Products & Cloud Services, VMware

Ora disponiamo di un'unica piattaforma che unisce dati discreti da tutti i tuoi strumenti, servizi e ambienti, per offrire alle aziende una prospettiva olistica, chiarezza operativa e potenza per far funzionare i cloud.