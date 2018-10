Wind Tre sceglie IBM Watson e Cloud per la gestione clienti

Wind Tre e IBM Italia si alleano per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale basate su IBM Watson e IBM Cloud per una migliore customer experience. Basata su IBM Watson, il nuovo operatore virtuale affiancherà gli addetti al customer care di Wind Tre nella gestione delle richieste telefoniche da parte dei clienti. Si tratta di un’evoluzione importante del servizio assistenza, che garantirà più efficienza e flessibilità nella gestione dei clienti.

Rolando Neiger, General Manager Global Business Services di IBM Italia

Interpretare al meglio le esigenze dei propri clienti è oggi la priorità di ogni organizzazione. Per far fronte alla crescita esponenziale dei dati e governare la trasformazione digitale del business, però, occorrono tecnologie in grado di affiancare i professionisti supportandone l’attività e aumentandone l’efficienza. Proprio quella che IBM realizza con i suoi progetti per le aziende, trasformando la AI di IBM Watson in Intelligenza Aumentata al servizio delle persone.