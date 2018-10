Viscom, Océ Colorado 1640 di Canon è tra i protagonisti

Alla Mostra Convegno Internazionale di Comunicazione Visiva e Servizi, Canon presenterà la prima stampante roll-to-roll da 64" con tecnologia green UVGel. In occasione di Viscom Italia, fiera che raccoglie tecnologie e applicazioni innovative dedicate al mercato della comunicazione visiva, e che si terrà in Fiera Milano Rho dal 18 al 20 ottobre Canon (presso il padiglione 12, stand F47) si propone l’obiettivo che sarà quello d’ispirare il cambiamento e stimolare la creatività dei propri clienti.

Protagonista indiscussa sarà Océ Colorado 1640, la prima stampante roll-to-roll da 64" per il settore del grande formato. Una soluzione basata sulla tecnologia green UVGel di Canon che ha rivoluzionato il mercato della stampa digitale per le applicazioni grafiche e industriali.

Si tratta di un sistema versatile che vanta un basso costo operativo e eccellente ritorno sull'investimento grazie alla riduzione fino al 40% del consumo di inchiostro e un risparmio sul costo della manodopera di circa il 30%.

Océ Colorado 1640 garantisce un perfetto equilibrio tra qualità, produttività, automazione, versatilità nelle applicazioni e costi operativi. Questa innovativa tecnologia ridefinisce i limiti della stampa roll-to-roll e consente a coloro che operano nel mercato grafico di evolvere, ampliando le proprie capacità e perseguendo nuove opportunità di guadagno.