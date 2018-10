Lutech Group acquisisce CDM Tecnoconsulting e le controllate

Composto da cinque società specializzate, tre italiane, una cinese e una spagnola e con un organico di 300 addetti, CDM opera da oltre 30 anni nel mercato ICT. Lutech Group ha acquisito il 100% del capitale sociale di CDM Tecnoconsulting Spa, gruppo che opera da decenni nel mercato ICT con una forte focalizzazione sull'industria manifatturiera e sulle soluzioni di Product Lifecycle Management (PLM), IoT, ERP.

Tullio Pirovano, CEO di Lutech Group

L’acquisizione di CDM Tecnoconsulting è un ulteriore, fondamentale passo avanti nell’esecuzione del nostro piano di crescita, in quanto va a rafforzare e a completare l’offerta del gruppo per l’industria manifatturiera che deve affrontare il passaggio cruciale verso il paradigma dell’Industry 4.0. L’esperienza maturata da CDM nella realizzazione dei progetti per importanti clienti a livello nazionale e internazionale rappresenta un importante vantaggio competitivo per il gruppo Lutech grazie anche a un importante presidio strategico in Spagna e in Cina.