Claranet, sicurezza potenziata con Global Cyber Security

Si ampliano le competenze di Claranet, che lancia ufficialmente la unit Global Cyber Security per facilitare l'accesso alle funzionalità di Sec-1 e NotSoSecure.

L’annuncio si inserisce in una strategia che punta su un consolidamento delle attuali offerte di sicurezza informatica proposte da Claranet, che nel corso dell’ultimo anno ha portato a termine l'acquisizione e l’integrazione di Sec-1 e NotSoSecure, oltre a importanti investimenti in servizi di sicurezza all'interno del Gruppo, in particolare in Francia e in Portogallo.

Michel Robert, Managing Director di Claranet UK

La sicurezza è una priorità assoluta per un gran numero di aziende, quindi abbiamo lavorato duramente negli ultimi due anni per rafforzare concretamente la nostra offerta in questo settore. Acquisire sia Sec-1 sia NotSoSecure è stata una componente strategica di questo processo, ma ora sarà decisivo, da parte nostra, essere in grado di sfruttare le capacità e i servizi di entrambe le aziende in modo da massimizzarne l'impatto, pur mantenendo ovviamente la forza e il prestigio di ogni singolo brand. La nuova divisione Cyber Security di Claranet punta a raggiungere tutti questi obiettivi.

La necessità e la richiesta di servizi di sicurezza informatica più completi e di maggior valore emerge in una ricerca condotta da Claranet.

Secondo la survey il 69% dei responsabili IT intervistati non è in grado di proteggere i dati dei clienti in modo efficace ; quasi la metà del campione (45%) incontra problemi soprattutto a livello di protezione del cliente nel momento in cui cerca di introdurre un maggior livello di servizi e strumenti digitali nel suo modo di lavorare.

Il nuovo ecosistema “security” di Claranet ora comprende le attività di penetration test di ultima generazione e le funzionalità dei servizi gestiti di sicurezza di Sec-1 e NotSoSecure, oltre alle competenze e al training di NotSoSecure.

Proprio NotSoSecure è infatti il più grande fornitore di corsi di formazione in tema di Ethical Hacking all’interno degli eventi “Black Hat”.

La nuova divisione avrà il compito di garantire l’integrazione e l’allineamento perfetto delle offerte e delle competenze di entrambe le società in modo da mettere a disposizione dei clienti la migliore gamma di servizi di security sul mercato. Il tutto all'interno dell'ecosistema multinazionale di Claranet.