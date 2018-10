Top Doctors lancia anche in Italia i servizi di telemedicina

La piattaforma Top Doctors introduce alcuni servizi di telemedicina ad hoc per la sanità italiana per una comunicazione medico-paziente più diretta e immediata

Una nuova idea di medicina che si sta facendo conoscere in altri Paesi europei ed extraeuropei.

Ad esempio, negli Stati Uniti, oltre 8 milioni di persone hanno già scelto la videoconferenza per interfacciarsi con il proprio medico.

Nata nel 2013 in Spagna, Top Doctors è forte del successo registrato con la sua tradizionale funzione di punto di incontro tra pazienti e specialisti , con più di 20 milioni di utenti che hanno visitato la piattaforma e oltre un milione di visite mediche prenotate.

Da sempre Top Doctors è infatti specializzata nella selezione dei migliori specialisti, ammessi a far parte del panel solo a seguito di un rigorosissimo processo di selezione basato sulla segnalazione da parte di colleghi medici e condotto in collaborazione con Adecco Medical & Science.

Grazie a importanti investimenti nel potenziamento tecnologico, a partire da ottobre, il servizio offerto dal portale avanza a un livello successive.

Con la telemedicine, infatti, la comunicazione tra medico e paziente diverrà ancor più innovativa e diretta.

Con le nuove funzionalità di telemedicina, la piattaforma incrementerà ulteriormente i suoi standard qualitativi: i pazienti potranno infatti interfacciarsi con il medico più competente ed esperto per ogni malattia o disturbo, superando i limiti fisici e geografici che in passato potevano condizionare la scelta; i medici, dal canto loro, potranno immediatamente avere acceso al profilo dell’utente, con lo storico di tutte le interazioni, e alla documentazione utile ai fini della diagnosi eventualmente allegata dal paziente.

Il meccanismo è semplice e intuitivo.

Ricercando tra gli specialisti presenti sulla piattaforma è immediatamente visibile quali tra di loro hanno attivato il servizio di telemedicina.

A questo punto l'utente può scegliere tra due modalità di comunicazione con il medico: la messaggistica privata per dialogare con lo specialista in maniera rapida, o la videoconferenza, per parlare personalmente con il professionista senza recarsi in studio.

Entrambe le soluzioni, comportano, oltre a costi certi e visibili, la possibilità per i pazienti di usufruire di un consulto medico in qualsiasi momento, previa conferma dello specialista, con risparmio di tempo e spostamenti.

Il servizio garantisce inoltre la massima attenzione alla privacy degli utenti, perché i dati personali sono protetti da un sistema di crittografia.

Totale sicurezza e tracciabilità anche per quanto riguarda i pagamenti, che sono necessari per i soli servizi di telemedicina, dal momento che le altre funzionalità della piattaforma, come la ricerca degli specialisti e la prenotazione delle visite, sono fruibili gratuitamente.