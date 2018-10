Liferay acquisisce il controllo del software vendor Triblio

Con l’obiettivo di potenziare il customer journey e investire nel customer engagement di nuova generazione Liferay ha annunciato l’acquisizione del controllo di Triblio.

L’operazione permette a Liferay, che produce software finalizzato alla creazione di esperienze digitali enterprise, di ampliare le opportunità rivolte a chi già utilizza la sua Digital Experience Platform (DXP), di potenziare e personalizzare ulteriormente il customer journey con contenuti e messaggi specifici.

A sua volta, il software vendor Triblio continuerà a garantire valore e prodotti innovativi a lungo termine e in nuovi mercati.

Triblio è un provider cloud ABM con più di 100 clienti e una crescita annuale a tre cifre anno su anno. La piattaforma offre funzionalità di advertising account-based, personalizzazione web, orchestrazione delle vendite, scoring e analytics dell’account, attività basate sul suo esclusivo motore di vendite basato su AI.

Liferay e Triblio lavoreranno insieme per migliorare il coinvolgimento dei clienti e le capacità di targettizzare i contenuti e condivideranno l’impegno congiunto rivolto all’ampliamento della community e al successo dei propri clienti.

Bryan Cheung, Ceo di Liferay

Triblio rappresenta il marketing cloud B2B di prossima generazione e il nostro obiettivo è di investire nella piattaforma e nella crescita del business ABM di TriblioI clienti che utilizzano già Liferay DXP potranno beneficiare di questa operazione, perché continueremo a supportare le aziende a costruire relazioni solide con i clienti e a garantire valore.

Triblio opererà in modo indipendente, guidata da Andre Yee, Ceo dell’azienda e suo co-fondatore. In precedenza Yee è stato Senior Vice President of Product Development di Eloqua, fornitore di software di marketing automation.