F-Secure integra Connected Home Security nei gateway Zyxel

La nuova partnership tra F-Secure e Zyxel permetterà agli utenti domestici di avere un Wi-Fi veloce e la protezione per tutti i dispositivi connessi a Internet.

Grazie a questo accordo infatti ai service provider verrà offerta una gamma di home cyber security gateway in grado di garantire sia la connettività Wi-Fi veloce che gli utenti consumer richiedono oggigiorno, che una protezione completa per pc, smart tv, smartphone e tablet.

L’accordo prevede l’implementazione di F-Secure Connected Home Security nei gateway per l’utenza domestica di Zyxel disponibili per i provider in tutto il mondo. Basato su F-Secure Security Cloud e su capacità di intelligenza artificiale, F-Secure Connected Home Security offre una soluzione completa per la sicurezza della rete domestica che include protezione da malware, funzionalità di anti-tracciamento per la privacy e altro ancora.

F-Secure e Zyxel presenteranno la nuova soluzione al Broadband World Forum che si terrà a Berlino dal 23 al 25 ottobre.

Kristian Järnefelt, Executive Vice President Consumer Security di F-Secure

Siamo lieti di collaborare con Zyxel per contribuire a portare sul mercato gateway domestici con una sicurezza di alto livello. Abbiamo una consolidata esperienza in questo segmento di mercato dal momento che lavoriamo con oltre 200 operatori nel mondo per garantire sicurezza alle persone mentre sono a casa e in viaggio. I router stanno rapidamente diventando un'altra porta di accesso alle nostre case: sia F-Secure che Zyxel si impegnano a fornire al mercato router sicuri che possano impedire che questi gateway domestici diventino delle porte di ingresso per i criminali informatici e altre minacce online.

Zyxel è uno dei primi fornitori di soluzioni di rete a implementare F-Secure Connected Home Security nei propri gateway.

Questa offerta combinata offre ai service provider una soluzione unica e potente da aggiungere al proprio portafoglio per fornire servizi di sicurezza a pagamento con cui aumentare il fatturato.

L’offerta combinata consente di proteggere tutti i dispositivi connessi presenti nelle abitazioni, inclusi dispositivi Internet of Things (IoT) che non possono eseguire software di sicurezza come smart tv, appliance connesse a Internet e termostati intelligenti, oltre ai pc tradizionali e ai dispositivi mobili.

Include anche funzioni come Controllo Genitori o Regole per la Famiglia per semplificare l'accesso sicuro a Internet per le famiglie che conducono stili di vita sempre più connessi.