SUSE Enterprise Storage 5.5, scalabilità e costi contenuti

La nuova release SUSE Enterprise Storage 5.5 sfrutta i punti cardine propri dell'open source mettendo a disposizione delle imprese uno storage a prezzi accessibili.

Con questa versione SUSE risponde alla necessità di storage affidabile, a prezzi ragionevoli, annunciando la disponibilità di SUSE Enterprise Storage 5.5: una soluzione di software-defined storage intelligente basata sulla tecnologia Ceph che permette alle organizzazioni IT di trasformare l'infrastruttura storage enterprise e ridurre i costi, mettendo a disposizione una scalabilità illimitata.

Il pacchetto è ideale per le esigenze di bulk storage, conformità normativa, archiviazione, protezione dati, disaster recovery, applicazioni con file di grandi dimensioni, applicazioni big data, storage per HPC, cloud storage e storage per macchine virtuali. Questa versione di SUSE Enterprise Storage contiene miglioramenti relativi a prestazioni, stabilità e gestione – inclusi i miglioramenti di openATTIC e l'integrazione OpenStack – che aiutano i clienti a ridurre i costi ed effettuare con tranquillità il deployment di storage enterprise open source su vasta scala.

È compreso anche il supporto di produzione di CIFS/Samba per Ceph, accorgimento che amplia ulteriormente la capacità di SUSE Enterprise Storage di servire gli ambienti diversi da Linux, Windows in particolare. La versione 5.5 introduce per la prima volta in assoluto il supporto dei deployment Ceph eterogenei (client CephFS e RBD non-SUSE), il rafforzamento della sicurezza con il supporto integrato del modulo AppArmor per il kernel Linux, e la capacità del sistema di allertare i clienti in caso di eventi predeterminati e configurati dall'utente. La documentazione è stata tradotta in ulteriori lingue, a dimostrazione della crescente presenza globale di SUSE sul mercato.