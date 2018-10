Compuware zAdviser, l’AI migliora l’accesso alle informazioni

Sfruttare Visualization di Elastic e Amazon Web Services offre un aumento della velocità, della qualità e dell'efficienza degli aggiornamenti dei sistemi core. Compuware ha annunciato importanti miglioramenti a zAdviser, un servizio innovativo per i clienti Compuware con la manutenzione attiva, che offre a coloro che si occupano di modernizzare il mainframe i parametri di cui hanno bisogno per rilevarne l’andamento e migliorare, di conseguenza, velocità di sviluppo, qualità ed efficienza.

Chris O'Malley, CEO di Compuware

Nella loro ambizione di sfruttare al massimo le potenzialità della trasformazione digitale di alto livello, le grandi aziende devono cambiare i loro metodi di delivery del software mainframe per soddisfare i requisiti delle imprese in continua crescita per quanto riguarda qualità, velocità ed efficienza e per unificare perfettamente il mainframe in un'unica toolchain DevOps enterprise multipiattaforma", "Con il rilascio di zAdviser, Compuware ha dimostrato ancora una volta di essere il partner più impegnato, capace e coerente per aiutare le imprese a cogliere questa sfida con la massima tempestività e sicurezza.

La tecnologia AI di zAdviser aiuta i team di DevOps a individuare tendenze e pattern nei loro processi di sviluppo e comportamenti che possono aiutare o ostacolare la delivery del software in ambienti mainframe. Applicando algoritmi di machine learning avanzati alle metriche acquisite attraverso le toolchain DevOps, team, singoli utenti e applicazioni, zAdviser rivela informazioni utili che altrimenti sarebbero difficili o impossibili da identificare per i leader DevOps.

Gli ultimi miglioramenti di zAdviser includono:

-Un'interfaccia dashboard estremamente intuitiva e interattiva basata sul servizio Elastic Cloud di Elastic e la rinomata tecnologia di visualizzazione ed esplorazione dei dati di Kibana

-Acquisizione di metriche comportamentali e operative più ampie e ricche dagli strumenti mainframe di Compuware e dalle soluzioni di terze parti come Atlassian Jira e ServiceNow, nonché da molti sistemi di gestione del codice sorgente (SCM), tra cui Compuware ISPW, il sistema SCM mainframe all’avanguardia e in crescita più rapida.

-Streaming sicuro e in tempo reale dei dati di utilizzo dei prodotti Compuware da parte dei clienti via Amazon Web Services (AWS) con crittografia in transito e in atto, che consente la trasmissione continua delle misurazioni a zAdviser per l'analisi.

-Intelligenza Artificiale (AI) e correlazione algoritmica ampliata tra input di dati comportamentali e risultati operativi, che consente ai leader DevOps di individuare meglio le anomalie per migliorare i processi.

Mentre zAdviser acquisisce una vasta gamma di metriche - compreso l'uso di strumenti e funzioni specifiche, KPI SCM e diversi parametri di prestazioni DevOps - i clienti non devono impegnarsi in implementazioni troppo difficili per trarne valore immediatamente. Al contrario, possono inizialmente focalizzarsi su obiettivi di facile portata. Ad esempio, possono concentrarsi sul miglioramento del rapporto tra bug intercettati (trovati nella pre-produzione) e bug non scoperti (trovati in produzione) per un'applicazione critica che deve soddisfare maggiori requisiti di frequenza di rilascio del codice.

Con la nuova versione di zAdviser è il 16° trimestre consecutivo che Compuware apporta significative innovazioni che consentono alle grandi aziende di modernizzare e integrare i mainframe, in modo da sfruttare al meglio le prestazioni, la scalabilità, l'affidabilità, l'efficienza e la sicurezza garantiti dalla piattaforma. Compuware ha inoltre annunciato oggi una partnership con CollabNet VersionOne per fornire visibilità multipiattaforma nel lavoro di sviluppo agile in tutta l'azienda.