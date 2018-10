LG Electronics coadiuva il nuovo concetto di hôtellerie

Durante Hospitality Day, uno dei principali eventi dedicati al settore italiano dell’ospitalità che si terrà a Rimini, LG ha presentato le sue novità per l’hotel. LG Electronics è tra i protagonisti dell’Hospitality Day di Rimini, l’evento per i professionisti del settore dell’hôtellerie, che si è svolto il 9 ottobre 2018 presso il Palacongressi. L’azienda e il team della divisione Business Solutions, forti di un’offerta tecnologica consolidata e attenta ai bisogni di vari ambiti professionali, hanno partecipato alla manifestazione all’interno dell’area Matching n. 6, per illustrare le soluzioni disponibili in ambito Hospitality.

Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG

L’offerta LG per il mondo Hospitality è in continua evoluzione; il nostro obiettivo è offrire le soluzioni migliori in termini di qualità, tecnologia e design, per rispondere in modo proattivo e puntuale alle esigenze di un settore professionale sempre alla ricerca di novità per migliorare la customer experience dei propri ospiti. Con la nostra partecipazione all’Hospitality Day di Rimini vogliamo parlare ai gestori di strutture ricettive, alle catene e ai gruppi alberghieri, ma anche ad architetti e designer, costruttori, investitori e sviluppatori di nuovi progetti, per illustrare tutti i vantaggi che potrebbero avere, dal punto di vista della qualità, dell’offerta e della semplicità di gestione, grazie alle soluzioni LG progettate per il mondo dell’hôtellerie.

All’Hospitality Day 2018, LG ha presentato diverse soluzioni per l’Hospitality Content Management, insieme alle ultime novità della gamma di Hotel TV come gli Oled TV (il modello EU961H in due misure, da 55” e da 65”) in grado di portare al massimo l’esperienza visiva, grazie ad una resa ottimale del nero e dei colori, al design ultrasottile e all’efficienza energetica raggiunta.

A Rimini LG ha svelato anche la soluzione Pro:Centric DIRECT, un sistema di gestione dei contenuti bidirezionale che consente di personalizzare completamente ogni forma di comunicazione all’ospite e anche di ricevere le sue richieste. Grazie ad un’interfaccia semplice, i gestori delle strutture possono creare dei template personalizzati, usando funzioni di editing, effetti diversificati e animazioni. È possibile per loro creare dei banner pubblicitari e proposte ad hoc, a seconda del tipo di ospite cui si stanno rivolgendo. Le comunicazioni possono essere gestite anche in modalità “gruppi”, offrendo così un plus funzionale in caso di convegni o vacanze organizzate.

Gli aggiornamenti del firmware, i settaggi e le configurazioni dei TV possono essere gestiti contemporaneamente tramite rete IP, senza la necessità di operare direttamente sui singoli TV nelle camere. Dal punto di vista dell’ospite, l’uso del sistema garantisce un’esperienza davvero su misura e attenta alle sue esigenze. Ogni richiesta dalle camere può essere monitorata e gestita tramite il centro di controllo per una risposta in tempo reale. Le piattaforme di gestione avanzata di LG Pro:Centric, implementabili su questi display, si distinguono dagli altri sistemi in grado di interfacciare TV e server dell'hotel per la loro scalabilità, la configurabilità e il livello di personalizzazione: questi plus permettono di proporre e di gestire contenuti davvero su misura rispetto alle specifiche esigenze della struttura e dei suoi ospiti.