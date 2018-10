Sicurezza e autenticazione, Cisco acquisisce Duo Security

Cisco acquisisce Duo Security, società privata con sede a Ann Arbor (Michigan) e fornitrice di soluzioni di security e autenticazione a più fattori cloud based.

La soluzione di Duo verifica l'identità degli utenti e l’integrità dei loro dispositivi prima di autorizzare l'accesso alle applicazioni - contribuendo a prevenire violazioni di sicurezza informatica. L'integrazione delle soluzioni di autenticazione e accesso “zero trust” di Duo con le piattaforme di sicurezza di rete, dispositivi e cloud di Cisco consentirà alle aziende clienti di connettere in modo semplice e sicuro qualsiasi utente a qualsiasi applicazione su qualsiasi dispositivo collegato in rete.

Cisco da anni lavora sull'automazione dei domini di rete e la creazione del proprio portafoglio di sicurezza fornito dal cloud. L'acquisizione di Duo è un altro importante passo avanti. Sposta Cisco in una nuova direzione: identità e accesso. È uno sviluppo fondamentale per i team IT che implementano modelli multicloud: l'integrazione di reti, sicurezza e identità, tutti forniti da una piattaforma cloud-based e senza attriti.

La tecnologia di Duo è un elemento strategico che va ad ampliare il portfolio Cisco e contribuirà a dare impulso alla propria strategia per l’intent-based networking, estendendola agli ambienti multicloud, semplificando le policy per la sicurezza cloud e ampliando la visibilità degli endpoint.

Cisco ha acquisito Duo Security per 2,35 miliardi di dollari in cash.

Dug Song, Ceo e co-fondatore di Duo, e il personale dell’azienda entreranno a far parte della divisione Networking and Security di Cisco guidata da David Goeckeler, EVP and GM dell’azienda.