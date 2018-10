Andrea Bovarini è il nuovo CM South Europe di Commanders Act

Commanders Act nomina Andrea Bovarini nuovo Country Manager South Europe; il manager stabilità strategie e attività commerciali per l’Italia e il Sud Europa.

Bovarini riporterà direttamente a Michael Froment, CEO e co-founder di Commanders Act.

Andrea Bovarini può contare su una consolidata esperienza nel ramo Martech, Adtech e BigData. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli commerciali e gestionali per team internazionali, sia in startup che in multinazionali, come ad esempio all’interno di Microsoft, dove ha lavorato per 5 anni seguendo i mercati di Italia, Spagna e Portogallo per una delle linee di prodotto. Negli ultimi tempi si è specializzato in soluzioni basate sui BigData finalizzate alla monetizzazione delle audiences digitali.

Andrea Bovarini sarà impegnato nello sviluppo di nuovi mercati che richiedono soluzioni ad alto contenuto tecnologico, in grado di aiutare in modo sostanziale il business dei propri clienti. Commanders Act punta al posizionamento come Customer Data Platform per poter consolidare il suo ruolo di leader europeo nella proposta di soluzioni CDP. La qualità Commanders Act è comprovata dalle centinaia di clienti che in tutta Europa hanno scelto le sue soluzioni SaaS per la gestione di tag e dati.