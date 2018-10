Kubernetes as-a-service, NetApp compra StackPointCloud

NetApp ha acquisito StackPointCloud, player di riferimento nel servizio multi-cloud Kubernetes as-a-service che contribuisce al progetto Kubernetes.

La combinazione di StackPointCloud con NetApp crea NetApp Kubernetes Service, la prima piattaforma Kubernetes del settore completa per implementazioni multi-cloud e uno stack completo basato su cloud per Azure, Google Cloud, AWS e NetApp HCI. NetApp beneficerà anche della competenza e dell'esperienza del CEO di StackPointCloud Matt Baldwin e di altri membri del team.

Il servizio NetApp di Kubernetes è già disponibile su cloud.netapp.com per consentire ai clienti di implementare e gestire cluster e applicazioni nel cloud. I clienti NetApp saranno in grado di gestire più facilmente i dati e le applicazioni nel cloud e attraverso il cloud, e potranno distribuire i dati dove necessario.

Anthony Lye, senior vicepresident e direttore generale della business unit Cloud Data Services di NetApp

Questa acquisizione porterà benefici ai clienti che desiderano semplificare la distribuzione dei dati e delle applicazioni in cloud, su cloud e hybrid cloud. La piattaforma StackPointCloud Kubernetes-as-a-service combinata con i Cloud Data Services di NetApp crea una soluzione DevOps completa, consentendo ai clienti di concentrarsi sull'innovazione, non sull'amministrazione.

Con l’acquisizione di StackPointCloud, NetApp ottiene una piattaforma avanzata Kubernetes-as-a-service che supporta direttamente le funzionalità di orchestrazione dell'applicazione del Data Fabric di NetApp.

La piattaforma si integrerà con NetApp Cloud Volumes e Trident, consentendo l'orchestrazione di applicazioni multi-cloud con storage persistente per applicazioni stateful che utilizzano protocolli basati su file. Oltre a semplificare la gestione di dati e applicazioni nei cloud, la soluzione consentirà all'IT di affrontare le sfide di scala e complessità associate alla data gravity.

NetApp guadagna anche team di sviluppo esperti e all’avanguardia, oltre che dotati di una proprietà intellettuale applicabile ai servizi futuri di NetApp e ai prodotti on-premise. La soluzione combinata aumenterà notevolmente la presenza di NetApp con le comunità DevOps open source di Kubernetes e Istio.