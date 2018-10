The Appian Guarantee, sviluppo accelerato per App aziendali

Appian ha annunciato “The Appian Guarantee”, rendendo possibile la consegna del primo progetto in sole 8 settimane per i nuovi clienti che utilizzano Appian Cloud.

Questa timeline accelerata dimostra l'impegno di Appian nel portare rapidamente i clienti ad un'elevata produttività.

L’azienda fornisce di fatto una piattaforma per la creazione di applicazioni software aziendali che sono state classificate come n. 1 in time-to-value e n. 1 nella soddisfazione del cliente, da parte di analisti del settore e utenti finali. Con Appian, le organizzazioni di tutto il mondo creano applicazioni software personalizzate e complesse fino a 20 volte più veloci e Appian Guarantee dimostra ulteriormente l'impegno dell’azienda nel fornire rapidamente applicazioni software per soddisfare le mutevoli esigenze del business.

Appian Guarantee è possibile solo grazie alla combinazione unica della velocità di sviluppo aziendale low-code di Appian, con la potenza dell'automazione intelligente. La creazione di potenti e più rapide soluzioni aziendali, comporta che i clienti di Appian arrivino sul mercato per primi, migliorino l'esperienza del cliente, ottimizzino le operazioni interne e raggiungano il valore desiderato molto più velocemente. Tale garanzia consente a una figura tecnica di poter essere addestrata come sviluppatore di Appian in 2 settimane e fornisce, inoltre, alle organizzazioni anche un percorso per il successo a lungo termine.

Matt Calkins, CEO di Appian

Appian Guarantee esiste perché Appian è facile da usare ed è semplice trarre valore da essa. Vogliamo che i nostri clienti capiscano tutto questo e si sentano a proprio agio. Sebbene il nostro prodotto sia potente, Appian mantiene una dedizione alla semplicità. È quest'ultima attenzione che guida Appian Guarantee.

I clienti che utilizzano Appian Cloud sono in grado di creare, distribuire e scalare potenti applicazioni aziendali all'interno dell'ambiente sicuro di Appian Cloud. I suoi vantaggi includono bassi costi di avvio, rapida implementazione, sicurezza e affidabilità di livello enterprise, strutture di costo prevedibili e rapido ritorno sull'investimento.

La piattaforma offre un vantaggio strategico nell'esecuzione della trasformazione digitale ed è attualmente sfruttata dalle migliori organizzazioni di tutto il mondo in una varietà di settori tra cui servizi finanziari, assicurazioni, sanità, scienze della vita, settore pubblico e altri.