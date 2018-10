Vertiv, Joachim Fischer è il direttore vendite canale in EMEA

Vertiv ha annunciato oggi la nomina di Joachim Fischer a direttore vendite del canale per Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Joachim, con sede a Monaco, porterà l’ottima expertise acquisita, avendo già lavorato come general manager sales per NEC in Germania, Austria e Svizzera (DACH) e realizzando importanti programmi di sviluppo per il canale.

Nel quadro di una strategia più ampia, Joachim guiderà lo sviluppo di un portfolio di prodotti potenziato e specificamente concepito per il canale, con politiche commerciali competitive e una serie di iniziative e programmi di marketing volti a dare sostegno ai rivenditori. Inoltre, il suo ruolo sarà essenziale per sostenere nuovi sviluppi di prodotti per questo segmento e per introdurre sul mercato le soluzioni di edge computing.