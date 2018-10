Assicurazioni auto, servizi migliori con Octo Telematics

Grazie alle soluzioni Orange IoT Managed Global Connectivity proposte da Orange Business Services a Octo Telematics, la connettività M2M è sicura e affidabile. Attraverso una piattaforma di connettività globale IoT unica, Octo potrà gestire in maniera più efficace i propri utenti connessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Provider globale di servizi telematici e data analysis per il settore delle assicurazioni auto, Octo Telematics ha rinnovato e ampliato con Orange Business Services il proprio contratto, che ora consentirà a Octo di gestire, monitorare e diagnosticare autonomamente una larga flotta di dispositivi IoT che miglioreranno la qualità del servizio e ottimizzeranno l'efficienza operativa dei propri clienti. Grazie a questa più ampia collaborazione, Octo sarà anche in grado di implementare più velocemente le soluzioni connesse.

Jonathan Hewett, CMO di Octo Telematics

In quanto pionieri nel mondo della telematica, perseveriamo nell’innovazione per fornire ai nostri clienti una piattaforma potenziata per analisi comportamentali, contestuali e di guida. La connettività globale IoT di Orange ci consentirà di creare servizi che integrano perfettamente i dati forniti dalle carte SIM con la piattaforma Octo, consentendo la gestione delle flotte in tempo reale in tutta Europa

Octo sviluppa e commercializza una gamma completa di soluzioni telematiche per veicoli grazie ad analisi di dati comportamentali, di contesto e di guida, oltre a rilevare gli incidenti ed analizzare i dati dei sinistri. Le soluzioni spaziano inoltre da modelli di assicurazione personalizzati, come l'assicurazione basata sull'utilizzo e lo stile di guida, alla mobilità condivisa e alla gestione delle flotte. Octo conta oltre 5,6 milioni di utenti connessi nel mondo ed intrattiene rapporti commerciali con oltre 100 partner .

Fabrice de Windt, vicepresidente senior per l'Europa, Orange Business Services

Affrontando una trasformazione del proprio business, Octo aveva bisogno di un forte partner nell’IT in grado di supportare la crescita della sua attività in tutta Europa e che potesse fornire un servizio personalizzato, analisi e gestione remota. Siamo stati in grado di soddisfare le esigenze di Octo con una soluzione per gestire i loro utenti connessi in piena autonomia, consentendo maggiore efficienza operativa e flessibilità.

La soluzione Orange IoT Managed Global Connectivity include la copertura SIM in tutta Europa per personalizzare i servizi Octo, effettuare analisi remote e ridurre i costi di gestione complessivi. Il servizio permetterà di raccogliere informazioni e condurre analisi utilizzando dati comportamentali, contestuali e altri dati telematici. Utilizzando questa tecnologia, consentirà alle compagnie assicurative di valutare i rischi, migliorare l'accuratezza delle notifiche di incidente e la gestione dei sinistri e prendere decisioni strategiche considerando adeguatamente i costi, potenziando al tempo stesso le proprie relazioni con i clienti e prendendosi cura di essi.

Un portale dedicato alla gestione delle SIM card

Oltre alla connettività globale IoT con le schede SIM incorporate, Orange offre una piattaforma di gestione IoT che fornisce il coordinamento automatizzato in tempo reale delle SIM attraverso un portale dedicato. Octo riceverà assistenza da un team di esperti IoT disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre a strumenti che consentiranno la gestione efficace della soluzione di connettività online.