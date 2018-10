La nomina di “Strong Performer” nell'IIoT va a Software AG

L’azienda si è aggiudicata il miglior punteggio nel report The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018, per la piattaforma Cumulocity IoT. In questo report dei '15 fornitori più importanti', Forrester definisce l'Industrial IoT come "Soluzioni software che connettono e gestiscono dispositivi intelligenti e infrastruttura in ambienti industriali e di produzione per integrare dati operativi e controllo nei processi di business".

Bernd Gross, senior vice president, IoT and Cloud di Software AG

Siamo lieti di essere stati nominati da Forrester come uno ‘Strong Performer’ con il punteggio più alto in termini di offerta attuale. Cumulocity IoT è unico in quanto fornisce alle aziende funzionalità di integrazione complete che permettono la coesistenza nel breve termine con componenti di processo legacy oltre che funzionalità di elaborazione edge di dati IoT. In aggiunta, offriamo molteplici opzioni di edge computing deployment, che permettono il funzionamento parzialmente o totalmente autonomo di processi industriali critici.

Cumulocity IoT di Software AG è una piattaforma agnostica, aperta e indipendente, che supporta più di 150 dispositivi pre-integrati e oltre 300 protocolli industriali. Questo garantisce una connettività sicura a ogni 'cosa' in modo rapido e semplice.

Utilizzando Cumulocity IoT, le aziende possono avviare velocemente progetti IoT basati sul cloud in scala ridotta e, con l'aumentare del loro grado di sofisticatezza, creare una piattaforma e dei servizi IoT capaci di crescere di pari passo senza sforzi. Inoltre, l'implementazione con feature di containerizzazione semplifica la gestione complessiva della piattaforma IIoT e ne regola l'evoluzione, riducendo così sia i costi sia i rischi correlati alla prima implementazione e a ogni cambiamento.

In questo report di Forrester, Michele Pelino e Paul Miller, rispettivamente Principal Analyst e Senior Analyst della società di ricerca, sottolineano che "L'offerta è tra le più ricche in termini di connettività wireless, supporto interfaccia industry-specific e connettività edge, rispetto alle soluzioni valutate [da Forrester]".

Cumulocity IoT è utilizzato da diverse compagnie tecnologiche leader come Gardner Denver, STW (Sensor-Technik Wiedemann), NTT Communication, Reliance Group, Trakerando, e molte altre. Di fatto, Cumulocity IoT ha impresso una forte accelerazione al ritmo dell'innovazione di queste aziende e ricoperto un ruolo di guida nei loro rispettivi settori con le loro proposte IoT.

Ancor più importante, l'architettura multi-tenancy di Cumulocity IoT segmenta in modo sicuro i dati dei clienti e consente alle aziende di offrire servizi attraverso modelli di business B2B2X. Tra esse, molte sono aziende clienti di Software AG del settore telecomunicazioni come Deutsche Telekom, Telefónica, Ooredoo, e POST Luxembourg, che stanno sviluppano i propri servizi IoT rivolgendo la propria offerta a una clientela molto vasta.

Cumulocity IoT è una soluzione IoT-as-a-Service che include opzioni avanzate di high availability e multi-cluster deployment. Inoltre, comprende diverse funzionalità carrier-grade, tra cui l’integrazione senza codice dei dispositivi a supporto delle tecnologie Low Power WAN (LPWAN) utilizzate per il monitoraggio da remoto a ridotta lunghezza di banda nel lungo periodo, comprese le tecnologie Narrowband IoT (NB-IoT), Lightweight M2M (LWM2M) e Long Range (LoRa). Infine, essa include lo sviluppo di una User Interface estremamente flessibile che permette agli utenti sia di personalizzare le UI standard, sia di migliorarle con specifici widget o integrare i servizi della piattaforma nelle loro dashboards UI (anche legacy).