Centro Computer sviluppa soluzioni UC&C per Sorgenia

Centro Computer irrobustisce la partnership con Sorgenia e integra le infrastrutture esistenti con soluzioni cloud di UC&C per la nuova sede dell’azienda (che abbiamo visitato nel mese di aprile in occasione dell'inaugurazione).

Questa attività rientra nel percorso di trasformazione che Sorgenia ha posto in essere da circa tre anni, sostituendo la tradizionale infrastruttura fisica con l’impiego del cloud nella gestione delle funzioni aziendali, nell’interazione con il cliente e nella connessione fra i membri dello staff. Quest’ultima è stata resa ancora più agevole ed efficiente grazie all’aggiornamento della piattaforma Microsoft a Skype for Business, alle stazioni di videoconferenza Polycom e alle innovative cuffie Plantronics. Un progetto che è stato coordinato e interamente implementato da Centro Computer nella sede di Sorgenia.

In un mondo caratterizzato da ritmi sempre più rapidi e da una elevata concorrenza, l’efficienza nell’ottimizzazione dei singoli processi aziendali è di fondamentale importanza per rimanere competitivi. Per questa ragione, la transizione all’utilizzo di un sistema cloud nelle procedure di lavoro è un passaggio fondamentale per abbattere i costi e aumentarne i benefici. La Digital Transformation messa in atto da Sorgenia all’interno della nuova sede le ha permesso di integrare tutti i processi aziendali, nonché quelli con i partner esterni per sostituire la vecchia infrastruttura fisica con un sistema cloud.

Il progetto di Unified Communication ha previsto l’aggiornamento di Lync a Skype for Business, l’integrazione con Skype for Business Online e l’installazione di apparati Sonus SBC 1000 ad alta affidabilità per consentire a Skype for Business di diventare il centralino aziendale, con una migrazione graduale e controllata.

È dunque scomparso il centralino fisico ed i singoli telefoni sono stati sostituiti dai PC e dalle cuffie Plantronics. Tra i prodotti installati meritano una menzione Pexip Infinity (software di integrazione tra Skype for Business, i sistemi di videoconferenza tradizionali in standard H.323 e l’accesso alle conferenze via webRTC), Microsoft Surface Hub, stazioni di videoconferenza Polycom RealPresence Group 500 e stazioni di audio-videoconferenza Polycom Trio 8800 e Plantronics Manager Pro (il sistema completamente in cloud per la gestione, l’inventario e l’aggiornamento dei dispositivi Plantronics).

Tra i progetti futuri, si prevede il completamento della migrazione a Skype for Business e della fonia anche negli impianti a ciclo combinato di Sorgenia e lo sviluppo di nuove soluzioni espressamente votate all’innovazione, sia nel rapporto diretto con i clienti, sia nei sistemi di supporto interni, assicurando sempre di poter rispondere prontamente a tutte le esigenze dei clienti.