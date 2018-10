Mind Your Receivables traccia i comportamenti di pagamento

Euler Hermes, player di riferimento del mondo dell’assicurazione crediti e riconosciuta come specialista delle cauzioni, garanzie e recupero crediti, in collaborazione con Toucan Toco, presenta a livello nazionale “Mind Your Receivables”, la piattaforma web in grado di analizzare puntualmente i dati relativi ai comportamenti di pagamento provenienti da 40 milioni d’imprese, 43 nazioni e 20 settori merceologici.

Mind Your Receivables è frutto del connubio tra le due realtà ha l’obiettivo di supportare le imprese nella scelta dei clienti e dei mercati nei quali investire, mettendo a disposizione i dati proprietari di Euler Hermes per una divulgazione trasparente e per una più fluida esecuzione delle attività che riguardano la gestione del rischio di credito.

Luca Burrafato, Capo della Regione MMEA di Euler Hermes, sottolinea come sia efficace il processo di innovazione e trasformazione intrapreso dall’azienda da 2 anni ad oggi. Attraverso un percorso di digitalizzazione e con l’impiego di tool tecnologici e data scientist, il database riconosce 400mila buyers (clienti potenziali) a livello nazionale.

L’introduzione di strumenti con intelligenza artificiale garantirà informazioni granulari sui clienti, per una indagine che include gli indici di soddisfazione e ulteriori analisi relative ai trend per contratti siglati o rescissi in un determinato arco temporale. Tutto questo si traduce nella possibilità di generare stime a lungo termine sui livelli di efficienza ed efficacia dell’operato condotto da Euler Hermes.

Tra 400mila buyers individuati dal database è possibile notare la presenza di molteplici piccole-medie imprese, che devono essere fidelizzate tramite lo sviluppo di nuove piattaforme aperte che rendano disponibili i dati a tutti, senza l’intermediazione di persone specializzate nella lettura e comprensione delle analytics.

Sophie Miglietti, Business Developer & Country Opener in Italia di Toucan Toco spiega come l’unicità dell’approccio di Euler Hermes cambia la relazione con il pubblico, sfruttando la piattaforma sviluppata da Toucan Toco. L’applicazione è utile per i CEO che devono compiere scelte strategiche sull’intervento in determinati mercati, per i Credit Manager che osservano la propria situazione creditizia, per gli Export Manager che trattano sui termini di pagamento da inserire in un contratto e per i Broker, in grado di tutelarsi da eventuali rischi di credito della propria azienda.

Il compito principale di Toucan Toco è stato quello di trasformare dati grezzi in informazioni comunicative, dandone l’accesso a tutti e non solo ai Data Expert aziendali.

Tramite questa nuova feature, Euler Hermes comunica la propria leadership nel settore del rischio di credito, abbinando un concetto di trasparenza ad oggi fondamentale per la fidelizzazione del cliente. Inoltre, la rendita a livello aziendale migliora grazie ai tool di rigeneration, specifici questionari che appaiono durante la consultazione dell’applicazione tramite il sito web di Euler Hermes, utili per intraprendere analisi di marketing e raggiungere nuove potenziali clienti.

Massimo Reale, Direttore Commerciale Euler Hermes Italia, ci mostra uno spaccato di ciò che sta accadendo a livello economico su scala nazionale. Il ceto economico si sta muovendo verso una stabilità, con il prodotto interno lordo in crescita dell’1,2%. Gli analisti segnalano un cambiamento dell’economia, con una costante diminuzione dei fallimenti aziendali. I giorni d’incasso nel mercato italiano mantengono un trend molto lento con una media di 82gg per la ricezione del pagamento. Le fatture non pagate entro i termini prefissati stanno crescendo fino al 40%, invece i mancati pagamenti rimangono stabili rispetto a quanto registrato nel 2017. I prossimi otto mesi saranno moderatamente positivi, fatta eccezione per il numero di fatture saldate oltre le tempistiche contrattuali, che manterranno un trend di crescita costante.

Infine, è intervenuto Jordan Foglieni, Amministratore Delegato di IMT Italia, che evidenzia come a pochi mesi dal lancio della piattaforma in Francia, “Mind Your Receivables” si appresta a divenire un importante tool sui trend dei pagamenti anche per le imprese italiane.

IMT Italia, che si occupa della lavorazione di alluminio per l’esportazione sia del prodotto grezzo che del prodotto semilavorato, fino a una serie di oggetti realizzati con alti standard in termini di design, è cliente Euler Hermes dal 2001 e trattando il campo delle materie prime risente costantemente della positività e negatività del mercato.

Gli ultimi anni sono stati positivi in termini di volumi di alluminio esportati, prevalente nel settore dell’automotive. La crescente domanda porta a un costante sviluppo anche a livello tecnologico; in questo caso lo strumento concepito da Euler Hermes e Toucan Toco garantisce un orientamento verso scelte di penetrazione in nuovi mercati e permette l’analisi di dati storici riguardanti i mercati già frequentati, consentendo al contempo proiezioni future.