Grazie a TIM e Sorgenia, imprese sempre più verdi e digitali

L’accordo fra le due aziende risponde alla richiesta di digitalizzazione, sostenibilità, risparmio e business che viene dai professionisti e dalle piccolo imprese. Con un innovativo approccio full digital, è partita la partnership tra TIM e Sorgenia rivolta al mondo business. Le due aziende mettono a disposizione di professionisti e piccole imprese tecnologie di telecomunicazioni e ICT di ultima generazione ed energia pulita a condizioni particolarmente vantaggiose, offrendo risposte concrete alle esigenze primarie di ogni attività attraverso modalità semplici e immediate, in grado di ridurre i tempi e le distanze.

In particolare, grazie all’accordo, i clienti partita IVA che scelgono di sottoscrivere una fornitura con Sorgenia hanno diritto a uno sconto del valore di 50€ sull’attivazione di una nuova linea TIM Business o su una già esistente. Le imprese possono così accedere all’ampio portafoglio di soluzioni digitali che affiancano i servizi voce e internet nell’ambito della “famiglia” d’offerta TIM Business, sfruttando al meglio le potenzialità della connettività broadband e ultrabroadband, fissa e mobile, con soluzioni informatiche avanzate per favorire la digital transformation delle aziende: dal cloud storage alla fattura elettronica, alla unified communication, fino alle applicazioni innovative per lo smart working.

Chi aderisce all’iniziativa utilizzerà per la propria attività solo energia 100% green, con il miglior prezzo sul mercato. Potrà inoltre gestire la propria fornitura di luce e gas Sorgenia in maniera full digital, da app, pc o tablet e, grazie al codice amico che riceverà in fase di sottoscrizione, potrà invitare i propri amici così da ottenere un risparmio fino a 3.000 euro per l’energia di cui si serve per la propria attività.