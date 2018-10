Panduit, Enrico Caronti nuovo Territory Account Manager

Panduit amplia il team italiano con la nomina di Enrico Caronti a Territory Account Manager per la Network Infrastructure Business Unit.

Enrico entra a fare parte della struttura organizzativa che si occupa dell’infrastruttura di rete, con l’incarico principale di consolidare sul territorio nazionale la presenza di Panduit nei mercati dei Data Center e dell’Industrial Network.

La business unit Network Infrastructure è in continua crescita sia in Italia che all’estero in termini di organico, spinta dell’incremento della domanda specialistica che utenti finali e operatori del settore rivolgono a protagonisti del settore come Panduit.

Grazie alla ventennale esperienza maturata presso importanti produttori del settore, Caronti rappresenta una risorsa specialistica con una forte competenza del mercato IT, sia dal punto di vista sales che tecnico, e con una profonda conoscenza del canale distributivo.

A Caronti, che risponderà al Business Unit Manager sud-Europa Gian Piero De Martino, è stato affidato il compito primario di continuare a sviluppare il crescente settore dei Data Center su tutto il territorio nazionale, avvalendosi del team di supporto già operante da alcuni decenni sul territorio.

Nella sua nuova missione, Caronti potrà contare su un’estesa proposizione tecnologica, caratterizzata da innovative soluzioni che spaziano da armadi ad alta efficienza energetica, a sistemi di instradamento-cavi, a connettività in rame e fibra ottica di ultima generazione, nonché sensoristica e software di gestione dell’infrastruttura di Data Center.

La Network Infrastructure si rivolge inoltre a piattaforme di comunicazione IP in ambito Industriale (industrial network & edge computing) e in edifici sempre più digitalizzati: per entrambe le applicazioni il Data Center riveste e rivestirà sempre di più un ruolo estremamente delicato e fondamentale.

Caronti approda in Panduit dopo una lunga esperienza durata 13 anni in Rittal S.p.A. come Sales Area Manager IT and Data Centre per il centro-sud Italia. Negli anni precedenti ha ricoperto posizioni di Responsabile Vendite, sempre per il centro-sud Italia, per APW Srl e Krone Italia Srl trattando prodotti e componenti passivi per reti LAN.