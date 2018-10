Allnet.Italia distribuisce la SD-WAN Cato Cloud

Allnet.Italia avvia una partnership con Cato Networks per la distribuzione sul territorio italiano di Cato Cloud, Software-Defined WAN globale basata su cloud.

L’obiettivo è quello di realizzare una sinergia vincente per supportare le imprese nel connettere, in modo sicuro, diverse sedi, gli utenti mobili e i dati e permettere agli operatori di rete di gestire il traffico secondo priorità basate sull’identità dell’utenza, rendendo la rete maggiormente performante, versatile e rapidamente scalabile, in relazione ai bisogni chiave delle singole realtà.

Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia

Le necessità delle imprese sono profondamente cambiate rispetto anche a soli pochi anni fa. La rapida diffusione di nuovi paradigmi quali smart working, BYOD, IoT e mobility, l’esigenza di gestire un numero sempre più elevato di dati e di renderli accessibili, in maniera sicura ed immediata, a tutta la popolazione aziendale, distribuita altresì geograficamente in aree differenti, stanno mettendo a dura prova i sistemi di rete tradizionali. La larghezza di banda non è spesso adeguata al traffico generato, con pesanti ricadute in termini di costi e di produttività aziendale. In tal senso, Cato Cloud sviluppato da Cato Networks, ci permetterà di offrire al mercato una soluzione completa, sicura, efficace ed ottimizzata con cui ridisegnare le reti IT dei Clienti. Già dal prossimo anno, infatti, crediamo che questa costante ricerca di maggiore agilità, semplicità e sicurezza, spingerà sempre più realtà a migrare verso un modello Software Defined e cloud-based e noi, con Cato Networks al nostro fianco, siamo ora pronti a cogliere questa sfida.

…Questa partnership con Cato Networks ci rende profondamente orgogliosi perchè, ancora una volta, testimonia il nostro impegno nella continua ricerca sul mercato solo dei migliori Partner tecnologici, le cui soluzioni, di nuova generazione, siano in grado di apportare un vero valore aggiunto ai nostri clienti. Da parte nostra, c’è la massima serietà nell’assicurare a Cato Networks un rapporto di collaborazione che sia di piena soddisfazione per ambo le parti, basato sulla reciproca fiducia e volto a garantire al canale un servizio completo e di elevata qualità, lungo tutto il percorso di trasformazione digitale.

Cato Cloud mette a disposizione delle organizzazioni un’innovativa piattaforma SD-WAN as a Service, che integra direttamente al suo interno una suite completa di servizi di sicurezza di rete in grado di proteggere tutto il traffico, WAN e Internet, anche su cloud.

La soluzione Cato Networks è mirata a migliorare o sostituire i collegamenti MPLS (MultiProtocol Label Switching) fornendo un servizio di Last-Mile ad un prezzo competitivo in grado di reindirizzare il traffico in base alla necessità delle applicazioni che si stanno utilizzando e alla qualità del collegamento desiderato. Cato estende il tradizionale sistema SD-WAN coniugando i benefici delle risorse in cloud ottenendo così una soluzione all’avanguardia. Inoltre, Cato taglia i costi delle vecchie MPLS e migliora le performance tra le location e le applicazioni che lavorano in cloud, fornendo un accesso sicuro ed integrando perfettamente l’utenza mobile ed i datacenters all’interno della rete WAN, ma non solo: il processo di Cloud Datacenter Integration raggruppa sotto la stessa rete i datacenter fisici e quelli in cloud, per una gestione ottimizzata e senza impatto all’accesso ai dati, ovunque ci si trovi.

Velocità, scalabilità e adattabilità: questi, dunque, i principali plus della soluzione firmata Cato Networks che sfrutta appieno i vantaggi del cloud e permette al team di esperti di Cato Networks, ai Service Provider e agli IT Manager, di monitorare la rete in tempo reale, per visualizzare i dispositivi connessi e le statistiche di utilizzo della banda e applicare, conseguentemente, le relative policy di sicurezza, al fine di assicurare in ogni momento la business continuity e l’elevata qualità dei servizi erogati.