Socomec Masterys EMergency ottemperano alla norma EN50171

La linea Masterys EMergency prodotta da Socomec ha ricevuto da poco da TÜV SÜD la certificazione di completa rispondenza alla norma europea EN 50171:2001. La gamma Masterys EMergency CPSS (Central Power Supply Systems) è concepita per garantire l'alimentazione centralizzata ai sistemi di illuminazione di emergenza nel caso di interruzione della rete di alimentazione principale. In grado di lavorare in condizioni ambientali più severe rispetto ad un normale UPS, i dispositivi Masterys EMergency di Socomec possono essere impiegati in ambienti con condizioni ambientali (umidità, altitudine), meccaniche (tipologia di involucro e grado IP) ed elettriche (sovraccarichi) severe. La batteria, deve essere di tipo long Life (durata prevista di almeno 10 anni) e va protetta contro la scarica completa e dai danni derivanti da inversione di polarità.

In base alla normativa locale, è possibile impiegare i dispositivi anche per fornire l'alimentazione ad altre apparecchiature di sicurezza, quali circuiti elettrici di impianti automatici di estinzione incendi, sistemi cercapersone e impianti di segnalazione di sicurezza, apparecchiature di aspirazione fumi, sistemi di rivelazione di monossido di carbonio e speciali impianti di sicurezza relativi a edifici specifici, per es. zone a rischio elevato. Questi soccorritori rappresentano la soluzione ideale per aeroporti, ferrovie e stazioni di autobus, scuole e università, ospedali, centri commerciali, cinema e teatri, musei, edifici e uffici pubblici, hotel.