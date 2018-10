Da VMware connettività e protezione per i clienti Microsoft

Per garantire connettività automatizzata ai clienti Microsoft, VMware NSX SD-WAN di VeloCloud con Microsoft Azure Virtual WAN estende la Virtual Cloud Network. Infatti VMware ha annunciato che VMware NSX SD-WAN di VeloCloud sarà integrato con Microsoft Azure Virtual WAN, consentendo ai clienti di tutti i settori che dispongono di risorse aziendali in Azure di ottenere una connettività semplice, automatizzata e ad alte prestazioni alle filiali. Questa nuova soluzione estenderà l'attuale capacità dei clienti di connettere carichi di lavoro in esecuzione in Azure utilizzando VMware NSX SD-WAN e VMware NSX Data Center e consentirà ai clienti di offrire connettività pervasiva e sicurezza intrinseca dalle filiali ad Azure.

Sanjay Uppal, vice president and general manager, VeloCloud Business Unit, VMware

l cloud è sinonimo di agilità, disponibilità e velocità. Si tratta di fare in modo che le risorse giuste siano consegnate in tempo e senza errori, per guidare i migliori risultati di business possibili. La SD-WAN di VMware, distribuita su cloud, come parte di un'architettura di Virtual Cloud Network, collega e protegge applicazioni, dati e utenti ovunque si trovino. Grazie a questa soluzione, le organizzazioni IT saranno in grado di automatizzare la connettività negli ambienti cloud Microsoft con l'aggiunta di nuove filiali tramite NSX SD-WAN, senza dover effettuare un routing manuale e complesso. Ciò cambierà radicalmente il modello economico e operativo per la costruzione di reti globali, altamente disponibili e distribuite.

Con NSX SD-WAN di VeloCloud, Microsoft sarà in grado di offrire ai clienti una gamma di opzioni di deployment flessibili, compresi progetti di topologia che richiedono modifiche minime alle reti esistenti. Le aziende saranno in grado di connettersi a Virtual WAN tramite gateway ospitati NSX SD-WAN distribuiti a livello globale, implementando gli edge di Virtual NSX SD-WAN su Azure o collegandosi direttamente a Virtual WAN. I clienti trarranno vantaggio dalla progettazione semplificata della rete e dalla riduzione delle complesse configurazioni personalizzate nelle singole filiali. NSX SD-WAN consentirà alle aziende di supportare in modo più sicuro la crescita delle applicazioni e automatizzare le policy aziendali e il controllo delle applicazioni.

Yousef Khalidi, Corporate Vice President di Microsoft Azure

Le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni di rete pronte all’uso, facili da implementare, utilizzare e gestire e che offrano un'elevata disponibilità e scalabilità automatica per massimizzare il valore del passaggio al cloud. Grazie a questa collaborazione, Microsoft e VMware offriranno connettività branch su larga scala in modo semplice, sicuro e unificato ai clienti Microsoft.

Questa soluzione consentirà ai clienti di ridisegnare le proprie reti per l'accesso al cloud ottimizzato utilizzando l'architettura SD-WAN e la Virtual Cloud Network. La soluzione combinerà la Virtual WAN di Azure, che si estende su oltre 130 siti edge in tutto il mondo o Point Of Presence (PoP), con l'ottimizzazione, la sicurezza intrinseca e la facilità di implementazione fornite da NSX SD-WAN distribuito su cloud da VeloCloud. NSX SD-WAN offrirà connettività semplificata ed economica alle filiali per i collegamenti ‘last mile’ sfruttando la Virtual WAN e la rete comune per connettersi a, e attraverso, Azure.