Corsi Unicomm, a Bologna con la partecipazione di Value Selling

Continuano i corsi Unicomm per i professionisti IT; il prossimo appuntamento è a Bologna dal 15 al 17 ottobre; parteciperà anche l’americana Value Selling.

La crescita esponenziale delle soluzioni in Cloud e del modello as a Service ha abbattuto gli investimenti in tecnologia e i budget delle aziende, spingendo gli specialisti dell’IT a una feroce guerra del prezzo pur di non perdere clienti.

In questo contesto Unicomm, il primo corso in Italia specifico per system integrator e aziende di informatica, fornisce strumenti pratici per aumentare vendite e profitti nonostante la crisi, la tecnologia che cambia e la concorrenza spietata.

Il prossimo corso Unicomm si terrà presso il Zanhotel & Meeting Centergross di Bologna, sarà incentrato sulle strategie per vendere di più attraverso la lista dei già clienti, e potrà vantare la prestigiosa presenza di Value Selling. Questa realtà è ritenuta dagli analisti del settore IT la migliore scuola di vendita del mondo - non a caso è il metodo adottato da big del calibro di Google, NCR, Youtube, VMWare, Deutsche Telekom e molte altre.

Value Selling si riassume in una strategia di vendita basata sul valore e sui vantaggi; un metodo che consente di "pensare" come il cliente e di chiudere efficacemente la trattativa attraverso motivazioni diverse dal prezzo. In più, offre uno schema da seguire passo passo durante il processo di vendita in base agli attori e ai gruppi decisionali coinvolti.

I partecipanti al corso Unicomm di ottobre avranno l’esclusiva possibilità di conoscere da vicino questo metodo, adattato appositamente al target dei system integrator, e di beneficiare di due ore di speech tenute da Jim Roche, uno dei massimi esperti di Value Selling (con interprete simultaneo).

Cristiano Bellumat, creatore del corso Unicomm e autore del libro “I 7 tarli del venditore”, approfondirà la Customer Portfolio Management, ovvero come gestire il portafoglio clienti per rintracciare nuove opportunità di vendita e aumentare rapidamente il fatturato.