SAP, due consorzi e più servizi per integrare la blockchain

SAP lancia due nuovi consorzi per accelerare progetti di co-innovazione con clienti e partner in ambito blockchain, e nuovi servizi per integrare la blockchain.

Gil Perez, Senior Vice President, Products & Innovation e Head Of Digital Customer Initiatives di SAP

La blockchain rappresenta un modo efficace per creare maggiore fiducia, trasparenza e collaborazione semplificata tra le aziende. SAP consente ai clienti di sfruttare il valore della blockchain offrendo una facile integrazione, flessibilità tecnologica e co-innovazione specifica di settore.

I nuovi servizi di estendibilità delle reti consentono a clienti e partner di integrare diverse infrastrutture blockchain in modo semplice. Il poter fornire funzionalità uguali indipendentemente dal loro ambiente permette l'interazione tra:

- I nodi forniti da SAP e quelli residenti on premise o in un cloud diverso;

- le applicazioni SAP abilitate per la blockchain e processi di business con nodi e reti gestiti esternamente.

Questo aiuta i clienti a soddisfare specifici requisiti locali, hardware, prestazionali e normativi.

Inoltre, per offrire ai clienti la massima flessibilità, SAP sta aggiungendo il supporto per Quorum, versione di Ethereum per il mondo enterprise.

Questo segue l'approccio agnostico alla tecnologia di SAP e integra il supporto esistente a Hyperledger Fabric e MultiChain per il servizio SAP Cloud Platform Blockchain.

Il supporto a Quorum sarà disponibile per gli early adopter e permetterà l'uso di contratti intelligenti basati su Ethereum nelle reti blockchain autorizzate.

I due nuovi gruppi di consorzi industriali

Grazie al lavoro svolto con i propri clienti, SAP ha formato due nuovi gruppi di consorzi industriali nell'ambito del programma SAP Blockchain Consortium: uno per il settore farmaceutico e delle scienze della vita e l'altro per l'industria agro-alimentare, i prodotti di consumo e il retail.

I consorzi riuniscono clienti, partner e altri attori importanti con l’obiettivo di identificare i casi di utilizzo della blockchain di interesse per il mercato, le aree per la collaborazione intersettoriale e altri vantaggi che le reti di blockchain industriali autorizzate possono generare.

I due gruppi si aggiungono al consorzio del settore delle tecnologie avanzate, che è più che raddoppiato in termini di dimensioni dalla sua fondazione all'inizio di quest'anno. SAP conta 35 partecipanti nei suoi tre gruppi di consorzi industriali, tra cui AmerisourceBergen, Arvato, CONA - Coke One Nord America, GlaxoSmithKline plc e Maple Leaf Foods Inc. Il lavoro di estensione di SAP con la blockchain arriva quando aziende di diversi mercati cercano i vantaggi della tecnologia di registro distribuita nelle applicazioni aziendali.

Una nuova indagine che ha coinvolto clienti e partner SAP evidenzia una maggiore adozione e un crescente interesse nelle funzioni aziendali incluso il corporate finance.