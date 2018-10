Aditinet conquista la certificazione Diamond di Palo Alto

Aditinet ottiene la certificazione Diamond Partner da Palo Alto Networks. Si tratta del più alto livello di competenza raggiungibile nell’ecosistema del vendor. Il programma di certificazione di Palo Alto Networks, per assicurare il valore aggiunto di rivenditori e system integrator sulla protezione delle reti, prevede i 4 livelli Diamond, Platinum, Gold e Silver. Aditinet è la prima azienda in Italia - e tra le poche in Europa - a raggiungere questo obiettivo, che premia sia la capacità operativa dimostrata sui temi cruciali della cybersecurity, sia le specializzazioni e le competenze personali conseguite dai propri team nelle implementazioni della suite per la Sicurezza Enterprise di Palo Alto.

Con Diamond l’azienda viene anche premiata per i risultati ottenuti nella vendita delle tecnologie di Palo Alto, che hanno portato a un +58% sull’anno precedente, valore superiore alla media del mercato italiano e di quello internazionale ottenuta dallo stesso vendor.

Questo traguardo conferma la capacità di Aditinet nel saper intercettare e soddisfare i trend di mercato, unita all’abilità nell’individuare le tecnologie più innovative su cui investire, operando congiuntamente per accompagnare clienti e vendor verso un successo comune.

La collaborazione tra l’italiana Aditinet e Palo Alto Networks è iniziata nel 2008, con l’avvio delle attività tecnico-commerciali partite nel nostro Paese.

Si conferma così l’expertise, riconosciuta anche a livello europeo, che ha portato il system integrator a promuovere, tra i primi, i nuovi concetti di Enterprise Security: dal Next Generation Firewall, alla piattaforma integrata cloud-endpoint-gateway di protezione e governance, alle tecnologie di Behavioral Analysis e Cloud Security.

Il traguardo raggiunto con la certificazione Diamond conferma anche la capacità di Aditinet di creare partnership e poter trasferire valore ai clienti per supportarli nei loro progetti di trasformazione digitale, grazie alla disponibilità di un team tecnico in costante crescita e in continuo training.

Come “Technical Assistance Center” e Diamond Partner di Palo Alto Networks, Aditinet fornisce servizi certificati e testati di disegno architetturale, assistenza e professional services per le maggiori organizzazioni private europee e per ministeri e infrastrutture critiche nazionali, oltre ad un avanzato servizio di Security Operations per supportare da remoto e in modalità proattiva i clienti.

Maria Antonietta Vasi, BDM Security di Aditinet

Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo riconoscimento ottenuto che conferma ulteriormente la visione di lungo termine dell’azienda, le nostre capacità organizzative e di execution, gli skill tecnici degli specialisti e l’entusiasmo della nostra area sales, tutti elementi che combinati insieme hanno contribuito in modo determinante ai successi che oggi vengono premiati.

Negli anni Adinet ha sostenuto importanti investimenti sulle tecnologie di Palo Alto e a oggi dispone di 39 certificazioni personali per i clienti; capacità di erogare servizi per conto del vendor in qualità di Assistance Support Center (ASC); esperienze negli ambienti critici in tutti gli ambiti della Enterprise Security, dal controllo applicativo (NGF), alla decrittazione SSL, alla protezione End-Point (Traps), al controllo dati su cloud (Aperture), alla Threat Intelligence (Autofocus).