Protezione totale dell’e-mail con il nuovo bundle Barracuda

Barracuda lancia il bundle Total Email Protection che offre, in un unico SKU, l’intero portfolio offerto dall’azienda per la protezione della posta elettronica.Total Email Protection, che comprende Barracuda Essentials, Barracuda Sentinel e Barracuda PhishLine, offre ai clienti una difesa contro gli attacchi di social engineering via email, le frodi, l’appropriazione di account. Barracuda offre ai clienti un mix di sicurezza a livello gateway, protezione dati, protezione dalle minacce mirate basate sull’intelligenza artificiale e formazione agli utenti per garantire una protezione totale contro le minacce veicolate dalla posta elettronica.

Ezra Hookano, VP Channels di Barracuda

La sicurezza email era considerata un tempo come un modo per impedire allo spam di rallentare il lavoro. Oggi è considerata un aspetto critico e per proteggere persone, applicazioni e dati e richiede un approccio multilivello. Con questo annuncio rispondiamo alla richiesta dei nostri partner di fornire con un unico SKU l’intero portfolio di soluzioni per la protezione email, offrendo ai clienti un modo più semplice per acquistare tutta la protezione email necessaria.

Un recente studio commissionato da Barracuda ha rivelato che l’87% dei professionisti della sicurezza IT afferma che la propria azienda ha affrontato nell’ultimo anno una minaccia via e-mail.

Lo studio è basato sulle risposte fornite da 634 persone tra manager, professionisti e team manager in ruoli legati alla sicurezza IT in America, Emea e Apac.

Globalmente, la ricerca indica che le minacce via email sono sempre più diffuse, con un pesante impatto sulla produttività. La grande maggioranza dei professionisti IT ritiene che la formazione dell’utente finale sia un prerequisito essenziale per mitigare le minacce e migliorare la sicurezza.

Barry Coombs, Operation Director di ComputerWorld

Gli hacker oggi usano una molteplicità di metodi per sottrarre dati e denaro alle aziende e la protezione a livello di gateway da sola non è più sufficiente. Barracuda, con il suo approccio multilivello alla sicurezza ha reso la protezione più semplice che mai. Il bundle Total Email Protection permette ai nostri clienti di disporre, in un unico pacchetto, sia della potenza della protezione email basata sull’intelligenza artificiale con Sentinel sia della fondamentale componente della formazione degli utenti con Phishline.

Le principali caratteristiche

-Protezione email: protezione contro le minacce via email garantendo sicurezza email, resilienza dei dati e continuità del business.

-Protezione delle persone, del brand e dell’azienda: la completezza del portfolio di sicurezza Barracuda, comprendente una piattaforma AI integrata con le funzionalità di formazione e data insight di PhishLine, crea un sistema per la protezione del patrimonio tecnico, delle persone, dei brand e delle aziende.

-Principale player nell’innovazione per la sicurezza email: Barracuda è la prima azienda specializzata nella sicurezza email ad aggiungere l’intelligenza artificiale per combattere lo spear phishing e le cyberfrodi e la prima azienda fornitrice di soluzioni per la sicurezza email ad aggiungere alla propria offerta programmi di formazione online grazie all’acquisizione di PhishLine.

-Protezione per clienti di ogni dimensione: Barracuda propone soluzioni complete, ma semplici, il che le rende idonee all’uso da parte di aziende di ogni dimensione.