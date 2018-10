Omron 2JCIE-BU01, debutta il sensore ambientale formato USB

Il dispositivo 2JCIE-BU01 lanciato da Omron, offre più funzioni in un’unica unità e inoltre consente ai progettisti di monitorare sette parametri in modo rapido. Il sensore ambientale proposto da Omron Electronic Components Europe è disponibile per la prima volta in formato USB, con dimensioni di soli 14,9x29,1x7,0 mm ed è in grado di monitorare temperatura, umidità, luce, pressione barometrica, rumore, attività sismica e qualità dell’aria (gas VOC).

Il sensore può accumulare dati per una durata di circa tre mesi (sulla base di una frequenza di una comunicazione ogni cinque minuti) e connettersi con più dispositivi, come nel caso degli smartphone, via Bluetooth 5.0. Proprio come il già noto sensore Omron 2JCIE-BL01, anche il nuovo 2JCIE-BU01 offre più funzioni in un’unica unità, che dispone di memoria interna e di connettività tramite comunicazione in tecnologia beacon. Certificata per tutte le normative e le direttive richieste in UE, Stati Uniti e Giappone, la gamma 2JCIE è omologata dalla FCC e marcato CE. Il collegamento BTLE ha una portata di circa 10m. Il sensore prevede una temperatura di esercizio compresa tra -10 e 60 gradi Celsius. Le specifiche tecniche di ciascun sensore sono disponibili all'indirizzo

Gabriele Fulco, European Product Marketing Manager di Omron Electronic Components Europe

I nostri sensori ambientali multifunzione semplificano l’attività del progettista poiché permettono di implementare una vasta gamma di misurazioni usando un unico piccolo dispositivo. Offrendo numerose opzioni che possono essere adattate alle esigenze dell'utente, i 2JCIE consentono di ridurre anche i tempi di sviluppo. La nuova versione USB rende l’inserimento del sensore ancora più semplice in qualsiasi applicazione. Che siano utilizzati semplicemente per mantenere una temperatura ottimale nell'ambiente di lavoro o per garantire corretti livelli di umidità e illuminazione così da proteggere le opere esposte in un museo, questi sensori consentono di interpretare facilmente i dati, che possono essere analizzati, memorizzati sul cloud e utilizzati per impostare i parametri e apportare le regolazioni in tempo reale.

Nonostante le dimensioni compatte i sensori 2JCIE dispongono di una propria memoria interna per la registrazione dei dati rilevati dall'ambiente circostante. Le potenziali applicazioni includono il monitoraggio e il controllo di spazi industriali e d'ufficio per rendere più confortevole l’ambiente di lavoro. I moduli sono adatti anche ad applicazioni domestiche e outdoor.

I dati acquisiti possono essere scaricati via Bluetooth (BTLE), consentendo ai progettisti di accedere facilmente alle informazioni registrate. I sensori ambientali 2JCIE sono compatibili con il cloud e non richiedono hardware aggiuntivo. Per informare l'utente di eventuali letture anomale possono essere impostati dei valori di soglia su misura.