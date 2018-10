Asus ZenBook S: l’ultraportable veloce, abbordabile e silenzioso

Pagina 1 di 3

Asus ZenBook S si propone come strumento per la mobilità estrema, un notebook da 13,3” con CPU Core i7 per chi desidera il massimo delle performance ovunque.

Si tratta di una configurazione bilanciata e potente, assemblata in uno chassis elegante e rifinito fino al più piccolo particolare. L’obiettivo è quello di soddisfare manager e professionisti “on-the-go”, che pretendono di poter lavorare velocemente sia che si trovino alla scrivania, sia che siano in viaggio.

Alla prova pratica, ZenBook S è stato in grado di soddisfare entrambi gli scenari, coniugando una buona portabilità a consumi ragionevoli e con performance di livello medio/alto.

Il laptop vanta un peso di appena 1 Kg e uno chassis da 311x213x12,9 mm e, nonostante le forme compatte, touchpad e tastiera non sono "sacrificati". Ne risulta una buona interazione generale, anche durante lunghe sessioni di digitazione.

Il guscio unibody ultraleggero in metallo conferisce grande robustezza all’intero dispositivo che si distingue per aver superato tutti i test imposti dagli standard MIL-STD-810G. Spessore generale e cornice del display sono davvero minimi; a questo si aggiunge la disponibilità della cerniera battezzata “ErgoLift”, pensata per sollevare e inclinare automaticamente la tastiera fino a un massimo di 5,5°, per facilitare la digitazione senza dover usare piedini o supporti addizionali.

Non solo, la possibilità di lavorare con il fondo del notebook staccato dal piano di lavoro permette una migliore aerazione e una corretta aspirazione dell’aria.

La macchina può così lavorare con le ventole al minimo pur senza surriscaldarsi in modo evidente (per situazioni di lavoro meno agevoli è possibile regolare via software, in modo molto facile, la velocità delle ventole, privilegiando il raffreddamento dei componenti critici). In questo modo, e progettando un sistema di movimentazione dell’aria al top, Asus è stata in grado di realizzare un ultraportable potente e silenzioso (la rumorosità delle ventole nei device ultracompatti rappresenta tipicamente un problema e, a lungo andare, può creare un certo fastidio all’operatore).

Durante l’uso quotidiano si apprezzano indubbiamente le dimensioni contenute e il peso minimo; trasportare lo ZenBook S in uno zaino risulta pratico. La tastiera è di tipo retroilluminato (su tre livelli / spento), vanta un layout razionale, con tasti di dimensioni standard. Il touchpad è grande, in relazione al formato del notebook, e incorpora il lettore per impronte digitali Goodix.

Il notebook si dimostra un valido alleato in viaggio e fuori sede: è possibile lavorare con agio tenendo il device sulle gambe, senza avvertire calore e beneficiando dell’elevata qualità e risoluzione del pannello FHD. Nella versione con chassis Deep Dive Blue che abbiamo provato, lo schermo è di tipo antiriflesso, mentre esiste una variante lucida associata alla colorazione esterna “Burgundy”. In entrambi i casi lo schermo offre colori brillanti, una copertura sRGB al 100%, un angolo di visualizzazione di 178° e il supporto Asus Eye Care per la riduzione delle emissioni di luce blu sino al 30%.