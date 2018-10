IBM Multicloud Manager armonizza le funzionalità cloud

IBM porta sul mercato una tecnologia open pensata per semplificare la gestione, lo spostamento e l'integrazione di app tra diverse infrastrutture di cloud.

IBM Multicloud Manager fornisce una consolle operativa per le aziende che integrano sempre più funzionalità cloud pubbliche e private con i sistemi aziendali esistenti on-premise.

Secondo un nuovo report dell'IBM Institute for Business Value, quasi tutte le aziende utilizzano oggi una qualche forma di cloud computing; nonostante questo l'80% dei carichi di lavoro mission-critical e i dati sensibili tendono ancora a rimanere sui sistemi aziendali on-premise. Per indirizzare questa esigenza, IBM annuncia una nuova tecnologia che consente alle aziende di creare facilmente sistemi "multi-cloud" armonizzati, con una maggiore visibilità dei processi aziendali e migliori governance e sicurezza. La soluzione è ottimizzata per IBM Cloud IBM, ma estende la capacità delle aziende di gestire e integrare carichi di lavoro su cloud di diversi provider come Amazon, Red Hat e Microsoft.

Il nuovo Multicloud Manager di IBM gira sulla piattaforma IBM Cloud Private che si avvale della tecnologia di orchestrazione basata su container di Kubernetes: un approccio open source per "confezionare" le app in contenitori, rendendole più facili e meno costose da gestire in diversi ambienti cloud - dai sistemi on-premise al cloud pubblico. La scorsa settimana, IBM ha annunciato che centinaia di organizzazioni globali si sono rivolte a IBM Cloud Private per aiutare la trasformazione del loro IT e del loro business.

La nuova soluzione rappresenta il punto di svolta per la modernizzazione delle aziende di tutto il mondo. Ad esempio, se un'azienda che offre servizi di car rental utilizza un cloud per i suoi servizi di AI, un altro per il suo sistema di prenotazione e gestisce i processi finanziari sui sistemi on premise, IBM Multicloud Manager può gestire le molteplici infrastrutture IT dell'azienda, consentendo ai propri clienti di prenotare rapidamente un'auto utilizzando l'app mobile dell'azienda.

Le caratteristiche e i vantaggi innovativi della nuova soluzione includono:

• Maggiore visibilità tra i diversi cloud – le operazioni e i team di sviluppo ottengono visibilità delle applicazioni e dei componenti di Kubernetes sui diversi cloud e cluster attraverso un unico pannello di controllo;

• Miglioramento di governance e sicurezza - utilizzando un motore che integra regole e relativa conformità, le organizzazioni possono essere sicure che le applicazioni Kubernetes supportino le politiche di conformità aziendale e gli standard di sicurezza;

• Gestione coerente delle applicazioni - gli utenti possono semplificare la gestione delle operazioni IT e delle app aumentando al tempo stesso flessibilità e risparmi. Possono anche orchestrare e gestire i loro ambienti Kubernetes con un click.