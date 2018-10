Teradata Vantage, la Pervasive Data Intelligence è disponibile

Teradata ha annunciato che la piattaforma di analisi di ultima generazione e Pervasive Data Intelligence “Vantage” è ora disponibile per tutti i clienti.

Vantage consente alle aziende di identificare risposte, che abilitano azioni concrete, alle domande di business più impegnative grazie alla stretta integrazione delle migliori funzioni e motori analitici, fornendo una piattaforma scalabile e agile che consente alle organizzazioni di guidare al meglio la generazione del valore. Fornisce inoltre l'accesso a un'ampia gamma di analisi descrittive, predittive e prescrittive; a un processo decisionale autonomo; alle funzioni di machine learning; agli strumenti di visualizzazione e altro ancora, il tutto reso disponibile su cloud pubblici, on-premise, su infrastruttura ottimizzata o commodity oppure as-a-service.

Gli utenti possono anche accedere e analizzare tutti i loro dati senza dover imparare un nuovo tool o un nuovo linguaggio, o preoccuparsi di dove si trovano i dati. Questo accesso semplificato è rafforzato dall'integrazione di Vantage con i più diffusi linguaggi analitici e tool di terze parti, e viene incontro agli utenti consentendo loro di lavorare negli ambienti che già conoscono meglio.

Vantage consente agli utenti di estrarre dalle proprie fonti dati informazioni attendibili e capaci di abilitare azioni concrete, all'interno di un ecosistema che supporta funzioni analitiche avanzate - tra cui i 4D Analytics di Teradata recentemente presentati - senza eguali nel settore. Gli utenti hanno anche accesso immediato a potenti funzioni matematiche e statistiche, di trasformazione dati, path, pattern, visualizzazione, associazione, cluster, albero decisionale e testo.

Un motore di machine learning consente ai data scientists di scrivere funzioni di machine learning potenti ed estremamente espressive. Teradata offre inoltre più di 180 funzioni analitiche integrate per trasformare, preparare, analizzare e visualizzare i dati multi-strutturati per rispondere a un ampio numero di casi di utilizzo all'interno dell'azienda, come customer churn, percorso d'acquisto, marketing attribution, affinità di prodotto, frode, ottimizzazione marketing e altro ancora. Un motore nativo di analisi dei grafi identifica e misura le relazioni tra persone, prodotti e processi. Funzioni analitiche sui grafi predefinite facilitano la risoluzione di problemi di business complessi, quali l'analisi di social network/influencer, il rilevamento di frodi, la gestione della supply chain, l'analisi della rete e il riciclaggio di denaro.

Poiché l'automazione influenza sempre più il business, l'intelligenza artificiale ed il machine learning sono diventati essenziali per aiutare le aziende a crescere per competere nel mondo digitale, cloud-based e data-driven. Ma a tale crescita aziendale corrisponde una crescita enorme del volume di dati. Solo Teradata Vantage consente all'Intelligenza Artificiale ed al machine learning di scalare e di fornire all’intera organizzazione risposte tempestive che abilitano azioni concrete ed adeguate inducendo così un maggiore ritorno dell'investimento.

Per fornire un'esperienza migliore e più efficace agli utenti di tutti i livelli organizzativi- dagli executives ai business analyst e sviluppatori- Vantage rimuove le barriere e i limiti della tecnologia, consentendo loro di concentrarsi sulla risoluzione di problemi di business reali. Gli utenti possono passare da una all'altra delle interfacce e degli strumenti più comuni, tra cui SQL, Python e R, oltre a un ampio set di strumenti di BI e di visualizzazione, con le funzionalità avanzate di SAS, Jupyter e RStudio. La piattaforma fornisce anche storage e analisi per dati multi-strutturati, inclusi JSON, BSON, AVRO, CSV e XML. Il risultato consiste in risposte migliori, più veloci e più precise basate su tutti i dati, piuttosto che su un loro sottoinsieme.