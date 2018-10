SAP for HANA, le soluzioni Lenovo ThinkSystem a SAP NOW

Lenovo partecipa a SAP NOW e svela il portafoglio di soluzioni SAP for HANA su infrastruttura ThinkSystem al servizio del cliente, dalle PMI alle grandi imprese.

Alle ore 15:50 presso il distretto 1, teatro 2 dello spazio espositivo di SAP NOW, Alessandro Malosio, Technical Sales Lenovo Data Center Group di Lenovo Italia, parlerà nell’area Business One dedicata alle piccole e medie imprese di come i server Lenovo ThinkSystem congiuntamente alla soluzione SAP Business One for HANA supportino le PMI in termini di prestazioni e affidabilità della gestione del Data Center.

Nell’Area SAP NOW alle ore 16:15, distretto 3, teatro 7, saranno invece Vincenzo De Lisi, Chief Information Officer, e Clemente Perrone, VP HR & Organization di Sirti SpA, a raccontare in prima persona l’esperienza di trasformazione intelligente.

L’azienda, con 30 sedi sul territorio italiano per un totale di 4.400 dipendenti è la dimostrazione di come SAP S/4HANA su hardware ThinkSystem Lenovo consenta di sviluppare un nuovo modello operativo utilizzabile in tutti i rami d’azienda e in tutte le sedi.

Blue Project è l’implementazione per il cliente Sirti delle soluzioni Lenovo e SAP che hanno aiutato Sirti a intervenire in modo positivo su governance, processi, standardizzazione e, al contempo, proporre l’innovazione tecnologica ai propri clienti, attraverso soluzioni smart e servizi per i settori telecomunicazione, energetico, trasporti e ICT.