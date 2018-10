ScanSnap iX1500, lo scanner documentale facile da usare

PFU porta al debutto lo scanner ScanSnap iX1500, un device strutturato per imprese e team di lavoro che devono velocizzare i processi di acquisizione.

Il dispositivo vanta una velocità di acquisizione fino a 50 fogli a colori fronte/retro al minuto, oltre all’interessante funzionalità “One touch”, che permette di acquisire e salvare i documenti con un solo tocco sullo schermo da 4,3” integrato.

Proprio utilizzando lo schermo, più utenti possono di pre-programmare e automatizzare compiti ripetitivi, come l’acquisizione di una ricevuta all’interno di un foglio di calcolo o il salvataggio di una scansione in una cartella. Più licenze software rendono possibile la condivisione da parte degli utenti del loro iX1500 con familiari e colleghi.

In abbinamento allo scanner, ScanSnap Home combina le principali funzioni software di ScanSnap in un’unica applicazione. Oltre a organizzare e gestire i propri documenti, gli utenti possono ora avere preview, applicare tag, ricercare e recuperare documenti con pochi clic. La funzione integrata Wi-Fi and Direct Connect Mode consente inoltre agli utenti di effettuare scansioni ovunque desiderino – con o senza Wi-Fi.

Grazie a queste importanti caratteristiche hardware e software, il processo di scansione risulta altamente personalizzabile.

Effettuando una scansione, il dispositivo nomina automaticamente i file e riconosce foto, ricevute, biglietti da visita e altri documenti e li inoltra a una destinazione predefinita senza che l’utente debba ogni volta variare le impostazioni. Può anche acquisire oggetti non convenzionali, quali buste o biglietti plastificati, oltre a documenti che sono stati piegati o su cui sono state applicate note adesive.

Il prezzo di listino del prodotto è di 575,00 euro.