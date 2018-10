Gigaset pro, arriva il sistema multicella N870 DECT IP

Alla base del sistema multicella, il dispositivo N870 che ha la funzione di stazione base DECT, funge da controller del sistema e integra il software Integrator. La soluzione proposta da Gigaset pro è l’ideale sia per piccole realtà che per installazioni in ambiti multisede con una gestione centrale. L’N870 garantisce sicurezza tramite i protocolli SRTP/TLS ed è compatibile con le principali piattaforme Europee.

Perfetto per gli scenari multisito

Il nuovo N870 IP si basa sull’architettura software Gigaset, garantendo così una facile implementazione e la massima compatibilità con gli altri prodotti della gamma Gigaset per la comunicazione aziendale professionale. Il prodotto è perfettamente adatto ad aziende caratterizzate da scenari multisito, persino in nazioni diverse.

Micheal Anft, Senior Product Manager per i Clienti Aziendali di Gigaset

Crediamo che l’N870 IP sia la nuova generazione del sistema DECT multicella modulare, creato nei nostri stabilimenti a Bocholt, in Germania. È una soluzione modulare che offre una comunicazione mobile perfetta, sicura ed affidabile in aziende singole o multisito. Inoltre, le applicazioni xhtml e il uaCSTA offrono notevoli vantaggi aggiuntivi. Siamo convinti che i nostri dispositivi DECT professionali, di facile utilizzo e accattivanti siano perfetti per soddisfare appieno le necessità degli utenti finali.

Fungendo come stazione base e/o controller DECT, il nuovo N870 supporta in una singola zona un massimo di 250 utenti, 60 stazioni base e 60 chiamate parallele. Ogni antenna può gestire fino a 10 chiamate simultanee. Gli utenti finali potranno beneficiare di flessibilità, di handover e roaming perfetti, di un audio di alta qualità e di una rubrica aziendale LDAP(S). Il sistema offre inoltre un’integrazione con la Computer Telephony Integration (CTI) tramite una connessione uaCSTA (User Agent Computer Supported Telecommunications Applications). Con l’aiuto di applicazioni xhtml, gli utenti potranno inoltre creare le loro applicazioni personali e aggiungerle al sistema.

Configurazione facile e veloce

L’N870IP offre una facile configurazione per i rivenditori che potranno utilizzare il Kit di Misurazione DECT di Gigaset per trovare il posizionamento migliore per le celle. L’N870 offre anche la configurazione di auto provisioning zero-touch professionale e la registrazione del telefono basata su IPUI. L’interfaccia web intuitiva dotata di guida in linea, file di configurazione basati su XML, profili di sistema e supporto dei protocolli standard rendono la configurazione estremamente facile e veloce.

Configurazione e disponibilità

Gigaset N870 IP sarà disponibile a partire dal quarto trimestre del 2018. Considerato che il sistema può fungere da stazione base DECT, controller e Integrator, le aziende avranno bisogno di un solo tipo di hardware per creare un ambiente multicella. Per questo la gestione degli ordini è estremamente semplice per i distributori e per i rivenditori i quali potranno avere un solo dispositivo in stock, e dunque un unico codice articolo, per configurare le loro soluzioni personalizzate.