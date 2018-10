Arrow ECS Cloud Experience, il successo della nuvola

Arrow ECS svela i particolari dell’esclusivo evento “Cloud Experience”, nato per dare spazio alle esperienze di successo illustrate attraverso casi concreti delle aziende.

Si tratta di un modo concreto di sperimentare l’innovazione tecnologica tramite le esperienze di successo messe in pratica dalle imprese del territorio.

In questo modo si vuole dar voce ad analisti, giornalisti, tecnici ed esperti di settore che, inquadrando lo scenario attuale ed entrando nel merito di tecnologie e servizi, creino un’ulteriore opportunità per i partecipanti: quella di poter cogliere i vantaggi di business assicurati dall’utilizzo di ambienti multi-cloud.

Due le date previste, a Milano, il 6 novembre, al Westin Palace Hotel, e a Roma in data 8 novembre, presso il Barcelò Aran Mantegna Hotel, con l’obiettivo di creare momenti di confronto e mettere in evidenza i vantaggi assicurati dalle nuove modalità di fruizione dell’IT agile, flessibile ed efficace. Le mattinate si prospettano ricche di esperienze e contenuti, dove non mancheranno racconti di vita aziendale tra innovazione, sicurezza e trasformazione digitale, in abbinamento alle indicazioni dal mercato fornite dall’esperto Ezio Viola, Founder and Chief of Research di The Innovation Group.

Federico Marini, Regional Director di Arrow ECS per il Sud-Est Europa

Siamo orgogliosi di annoverare tra i nostri vendor i migliori top player dell’IT e siamo impegnati da sempre nel creare iniziative ed eventi innovativi per far conoscere sia a rivenditori e system integrator, che agli utilizzatori finali i loro prodotti e servizi cloud, sviluppando congiuntamente strategie e nuove sinergie. Un’occasione ideale: tanti punti di vista differenti sull’evoluzione della tecnologia applicata al mondo dell’infrastruttura e della sicurezza, attraverso l’illustrazione di casi concreti.

I vendor IT sponsor degli eventi sono: Barracuda, Check Point, Citrix, Gemalto, Ixia, NetApp e Riverbed

La partecipazione è gratuita, previa registrazione, e ogni partecipante riceverà un estratto del rapporto ICT 2018 Italia, redatto da The Innovation Group.