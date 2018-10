Crucial P1, storage NVMe con celle QLC veloce e abbordabile

Crucial P1 è uno storage SSD su bus PCI Express NVMe, un device con tecnologia Micron QLC messo a punto per offrire elevate performance a costi contenuti.

Il dispositivo è in grado di raggiungere velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 2.000/1.700 MB/s, assicurando una grande stabilità durante tutto l’arco di vita utile, grazie all'accelerazione di scrittura ibrida-dinamica e un'implementazione unica della cache SLC. Proprio la durata è tra i parametri di rilievo, con un MTTF di 1,8 milioni di ore e una resistenza fino a 200 TByte scritti.

Teresa Kelley, VP & GM, Micron Consumer Products Group

Produciamo SSD da oltre un decennio e da sempre seguiamo con attenzione i cambiamenti nelle abitudini di utilizzo. La necessità di maggiore velocità e spazio di archiviazione è oggi più importante che mai. Ecco perché abbiamo progettato l’SSD Crucial P1 per offrire tutte le prestazioni, le capacità e le funzionalità di cui i nostri clienti hanno bisogno, a un prezzo accessibile.

Tra le peculiarità di Crucial P1, disponibile con capacità sino a 1 TByte, la tecnologia Micron NAND con celle a quattro livelli si occupa di memorizzare quattro bit in ogni cella NAND, colmando così il divario di accessibilità tra i dischi rigidi e la memoria flash. Non solo, il drive vanta un algoritmo strutturato per proteggere i dati da perdite accidentali (Multistep Data Integrity), oltre a uno specifico strumento per il monitoraggio termico dei componenti SMD. Crucial P1 vanta inoltre una protezione dei dati “a livello di componente”, tramite la tecnologia Redundant Array of Independent NAND.

Il device è accompagnato da una licenza software Acronis True Image HD, utile per la migrazione di partizioni e la clonazione di interi drive, e dai tool Crucial Storage Executive.