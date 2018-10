Rittal VX25, gli strumenti web semplificano la conversione

Il nuovo sistema di armadi di grandi dimensioni VX25 di Rittal supporta i costruttori di quadri e apparecchiature elettriche nel percorso verso Industria 4.0.

L’azienda ha messo a disposizione una varietà di strumenti web-based per consentire ai costruttori di sistemi di gestire il passaggio al nuovo armadio in modo facile e veloce. Il nuovo convertitore VX25 completo di elenchi di componenti e tool di selezione e configurazione intelligenti, semplifica la transizione dai sistemi TS 8 al nuovo sistema di grandi dimensioni .

Con il convertitore VX25, gli elenchi dei componenti del precedente sistema di armadi TS 8 sono trasformati automaticamente in elenchi VX25. I componenti dei progetti TS 8 che devono essere riutilizzati possono essere caricati come file Excel semplicemente con la funzione "drag&drop". Selezionando le colonne Excel per codice prodotto e quantità, l'utente ottiene l'elenco dei componenti VX25 desiderati con un solo clic. Gli articoli non rilevanti per il VX25 vengono visualizzati automaticamente.

L'elenco aggiornato può essere semplicemente scaricato e in futuro ci sarà la possibilità di inserirlo direttamente nel carrello degli acquisti per l'ordine online. I codici prodotto degli articoli TS 8 possono anche essere ricercati singolarmente. Il convertitore fornisce i corrispondenti codici del VX25 e ulteriori informazioni di prodotto.

Ai costruttori di quadri viene fornito ulteriore supporto per la conversione dai layout 3D degli armadi TS 8 alla tecnologia di sistema VX25 nei progetti Eplan Pro Panel. La conversione degli armadi e degli accessori TS 8 con gli articoli VX25 è praticamente tutto automatizzato.

Rittal offre ulteriore supporto nella conversione al nuovo sistema di armadi con il download semplice e gratuito di dati CAD dettagliati e convalidati in oltre 70 formati, per una trasmissione flessibile a tutti i più diffusi sistemi CAD. Eplan Data Portal può essere utilizzato per caricare macro degli armadi componibili VX25 per l'ingegneria meccatronica mediante CAE/CAD e per la generazione del layout dell’armadio 3D con Eplan Pro Panel. Inoltre, Rittal offre dati VX25 per la classificazione secondo eClass (Advanced) ed ETIM.

Il tool di selezione VX25 consente di scegliere con facilità gli armadi e gli accessori idonei alle specifiche applicazioni. I tipi di armadi possono essere equipaggiati su base custom con una preselezione di accessori standard.

Il configuratore web-based Rittal Configuration System consente una configurazione semplice e priva di errori del VX25 e dei componenti di allestimento desiderati, anche senza conoscenze CAD. Lo strumento facilita la configurazione di armadi free-standing e in batteria su base VX25 con un controllo automatico della compatibilità e della fattibilità. Ad esempio, mentre si posizionano gli accessori, il sistema verifica se i componenti selezionati possono essere collocati nella posizione prescelta.

Il configuratore supporta anche le lavorazioni, poiché il pacchetto dati configurato contiene non solo l'elenco dei componenti, ma anche il programma CNC per il centro di lavoro Perforex e un modello 3D in formato STEP dell’armadio completamente accessoriato. I dati del progetto possono quindi confluire direttamente nei processi di lavorazione.