WatchGuard Authpoint, autenticazione cloud per le PMI

WatchGuard Technologies propone alle PMI, sempre alle prese con budget ridotti e limitate conoscenze tecniche, il robusto sistema di autenticazione Authpoint.

Fabrizio Croce, Area Director South Europe, inaugura la presentazione sottolineando come tutta la regione sudeuropea stia assistendo a un processo di crescita interessante, in cui WatchGuard propone una serie di tecnologie semplici rivolte al mercato delle piccole-medie imprese. L’Italia, al momento, è la seconda regione continentale in termini di sviluppo e può contare su un supporto tecnico rivolto ai partner localizzato a Roma.

Il management aziendale e gli obiettivi di crescita proposti hanno colpito positivamente gli investitori, un dettaglio fondamentale che ha permesso l’accesso a fondi importanti, utili per lo sviluppo di nuove tecnologie e per le acquisizioni.

Ivan de Tomasi, Country Manager Italia, sottolinea come la nostra realtà nazionale, attualmente, sia la più prolifica in termini di crescita per WatchGuard ma, nonostante ciò, gli investimenti per la sicurezza di rete registrano un forte ritardo rispetto ad altre nazioni UE.

La nascita di una business unit marketing di WatchGuard, affiancata ad un’espansione del portafogli di proposte per il cliente, ha generato un aumento crescente di domanda. All’inizio del processo di ascesa, l’azienda ha operato prevalentemente nel Nord Italia, per arrivare oggi a coprire il Centro Sud, intessendo fitte relazioni professionali tra rivenditori e clienti, secondo un processo costante di fidelizzazione. La sfida principale ora consiste nel mantenere il valore commerciale dei prodotti e far si che i rivenditori possano proporre ai clienti soluzioni stabili e di qualità.

Spetta infine ad Alex Cagnoni, Director of Authentication di WatchGuard, la presentazione di AuthPoint la soluzione di autenticazione a più fattori (MFA) basata su cloud pensata per le piccole e medie imprese. Le soluzioni MFA sono sempre state fuori dalla portata delle PMI a causa del costo elevato, della complessità e delle problematiche di gestione. WatchGuard risponde a queste criticità eliminando i complessi processi di integrazione, i costi elevati di up-front e gli onerosi requisiti di gestione on-premise.

Alex Cagnoni, Director of Authentication di WatchGuard

In assenza di una soluzione MFA, i cyber criminali possono utilizzare una varietà di tecniche per ottenere username e password, come lo spear phishing, il social engineering e anche comprare credenziali rubate sul dark web, per avere accesso alla rete e rubare dati aziendali e dei clienti. Con AuthPoint, stiamo abbattendo vecchie barriere all’adozione delle soluzioni MFA da parte delle PMI con una soluzione che è affidabile, facile da implementare, e ampiamente scalabile – tutto ciò è reso possibile dall’approccio di WatchGuard all’autenticazione basato su cloud.

AuthPoint è un servizio cloud che può essere implementato e gestito da qualsiasi luogo senza la necessità di componenti hardware costosi. Il servizio si basa sull’app AuthPoint di WatchGuard per facilitare l’autenticazione dell’utente. Le principali funzionalità includono:

- App AuthPoint: permette agli utenti di vedere e gestire qualsiasi tentativo di accesso: usa messaggi push, una password monouso (OTP) o un codice QR (per l’autenticazione offline) come fattori supplementari per provare l’identità di chi ne usufruisce.

- Mobile Device DNA: soluzione innovativa sperimentata da WatchGuard, in grado di distinguere i tentativi di accesso (login) clonati da quelli legittimi.

- Gestione Cloud-based: un’interfaccia intuitiva e pratica che consente alle aziende di vedere report e alert, e configurare e gestire i deployment.

- Integrazioni di Terze Parti: L'ecosistema di WatchGuard include dozzine di integrazioni di partner esterni con AuthPoint, permettendo alle aziende di richiedere agli utenti di autenticarsi prima di accedere alle applicazioni cloud sensibili, a VPN e alle reti.

CITE Research, per conto di WatchGuard, ha intrapreso un’indagine, rivolta ai proprietari di piccole aziende o IT manager, che evidenzia in particolar modo come la sicurezza delle password sia ad oggi una delle maggiori problematiche a livello mondiale nelle aziende con meno di 1.000 dipendenti. I dati più rilevanti affermano come nonostante la formazione sull’uso delle password, il 47% degli IT manager intervistati crede che i dipendenti utilizzino ancora password deboli, il 31% crede che i dipendenti utilizzino password di rete per applicazioni personali e il 30% sostiene che i dipendenti condividano password. Quasi la metà degli intervistati (47%) sospetta che i propri dipendenti utilizzino password semplici o deboli, mentre solo il 18% ritiene che i dipendenti non intraprendano comportamenti rischiosi per la sicurezza delle informazioni.

Con il lancio di AuthPoint, WatchGuard ha ampliato in modo intelligente il suo portafoglio di prodotti, con un'offerta di sicurezza di importanza vitale che viene spesso trascurata dalle PMI. L’architettura basata su cloud di AuthPoint inoltre consente di gestire facilmente l’onboard di nuovi clienti, di allocare licenze, di segmentare i permessi e fare report sulla loro attività da una singola interfaccia smart.