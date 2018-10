Lenovo e Microsoft, insieme a Fiera Didacta Italia 2018

A Fiera Didacta Italia 2018, Lenovo presenta, assieme a Microsoft, le soluzioni hardware e software per l’innovazione del sistema scolastico.

Nel corso della manifestazione è possibile partecipare alle simulazioni di ambiente didattico all’interno dell’aula scolastica allestita nell’area di Lenovo in collaborazione con Microsoft, sperimentare le soluzioni tecnologiche ed approfondire le opportunità di educazione digitale offerte dalla realtà virtuale. A partire dal software per la gestione della classe Lenovo LanSchool V8.0 che consente di migliorare la collaborazione tra studenti e docenti e monitorare in tempo reale i progressi degli alunni; il software è il supporto didattico attualmente in uso in oltre 12 milioni di dispositivi nel mondo e favorisce la concentrazione il coinvolgimento degli studenti in un ambiente digitale sicuro.

Tra le novità, il dispositivo Lenovo ThinkSmart Hub 500 che consente agli insegnanti di gestire in modo facile e intuitivo le lezioni, anche a distanza, da un’unica interfaccia, grazie alla capacità di collegare gli studenti in locale e in remoto alle lezioni organizzate su Skype e di condividere contenuti; si elimina così la complessità legata a condividere i desktop dei singoli computer e di armeggiare con innumerevoli cavi. Sviluppato in collaborazione con Microsoft, ThinkSmart Hub 500 è un dispositivo all-in-one con display da 11,5 pollici orientabile a 360 gradi basato su Windows 10.

I dispositivi 2-in-1 contribuiscono a rendere l’aula sempre più digitale, grazie alla facilità di trasporto, alle batterie di lunga durata e al design ergonomico e alla resistenza a colpi e cadute. Il Lenovo Yoga Book, il rivoluzionario 2-in-1 che consente di digitalizzare gli appunti, e il Lenovo Ideapad D330, sono tra i dispositivi 2-in-1 che soddisfano tutti questi bisogni, diventando così strumenti indispensabili, che si distinguono per i vantaggi che offrono nel processo di apprendimento.

Un’area è interamente dedicata alle opportunità dell’educazione digitale offerte dalla realtà virtuale che porta a esperienze di apprendimento innovative. Con la collaborazione di Microsoft, Lenovo mostra un modello di realtà virtuale (VR) particolarmente adatto per le sue caratteristiche di comodità, trasportabilità, ergonomia e usabilità nel contesto della scuola digitale: il visore Lenovo Explorer Mixed Reality. Progettato come un'estensione naturale del PC, il visore Lenovo Explorer consente, accedendo alla suite Microsoft Office, di navigare online o accedere a un progetto in ambiente virtuale per eseguire azioni appositamente identificate con visione a 360 gradi e video in 4K.

All’interno dello stand, sarà presente anche un corner dedicato a Minecraft: education edition, gioco che consente di conoscere ed esplorare nuovi mondi in un ambiente immersivo e coinvolgente, aiutando gli studenti ad acquisire competenze digitali e a sviluppare creatività e capacità come la collaborazione e il problem-solving.