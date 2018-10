Cyber-security: UL inaugura il laboratorio di Francoforte

L’impatto della cyber-security in quasi tutti gli aspetti del business moderno richiede delle soluzioni locali; per questo, UL apre un laboratorio dedicato a Francoforte.

UL ha coniugato l’inaugurazione con un forum di due giorni sulla sicurezza informatica, un momento di divulgazione tecnica che ha visto la partecipazione di diversi attori del comparto industriale, esponenti dell’ambito della ricerca e ospiti politici.

Sessioni specifiche sono state dedicate alle minacce emergenti in materia di cyber-security come ad esempio attacchi ai canali laterali, diventati famosi attraverso le vulnerabilità “Spectre” e “Meltdown”; inoltre sono stati effettuati management briefing con dimostrazioni e discussioni. Oltre a partecipare al forum e all’apertura del laboratorio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scambiarsi informazioni e ampliare il proprio network.

Ingo M. Rubenach, vicepresidente di UL per le regioni dell’Europa centrale, orientale e meridionale

È assolutamente necessario che noi – in qualità di organizzazione globale impegnata nella scienza della sicurezza – affrontiamo il problema della cyber-security nel nostro mondo moderno e connesso. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti ad avere successo nella gestione dei rischi inerenti alle tecnologie connesse, alla digitalizzazione e alla cyber-security. Questo ci consente di aiutarli a proteggere il loro brand in un mercato globale.

Lo schema IECEE (il sistema IEC per gli schemi di valutazione della conformità per apparecchiature e componenti elettrotecnici) ha ufficialmente riconosciuto ad UL lo status di National Certification Body, che permette al nuovo laboratorio di cyber-security di Francoforte, di effettuare servizi di cyber-security per l’Europa. Oltre al riconoscimento dello standard IEC 62443-2-4, UL è il primo ente di certificazione globale ad essere riconosciuto per gli standard dell’industria 4.0 IEC 62443-3-3 e IEC 62443-4-1.

Il nuovo laboratorio di cyber-security di UL a Francoforte offre una gamma completa di servizi per supportare le moderne tecnologie connesse, compresa una serie completa di servizi di training, test e certificazione, creati sulla base degli standard e che si rivolgono trasversalmente a diversi settori quali: elettrodomestici, illuminazione, HVAC, elettronica e industry 4.0.