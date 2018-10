La tecnologia Avnet Abacus a Monaco durante Electronica 2018

Le competenze tecnologiche e gli applicativi d’avanguardia saranno esposti nello stand Avnet, insieme ai sei nuovi prodotti selezionati della unit Avnet Abacus. Avnet Abacus, divisione regionale di Avnet, sarà presente alla prossima edizione di Electronica 2018 che si terrà a Monaco di Baviera come elemento della consolidata presenza di Avnet EMEA nel padiglione C5, stand 101. Avnet Abacus è una delle quattro business unit principali previste in spazi individuali in aree dedicate dello stand, a testimonianza delle capacità e del supporto che l'ecosistema Avnet è in grado di fornire.

Per l’occasione, Avnet Abacus ha selezionato sei nuovi prodotti altamente innovativi che saranno esposti nello spazio dedicato, a dimostrazione delle diversificate competenze tecnologiche e d’avanguardia disponibili in tutta Europa, grazie al supporto ingegneristico operativo della business unit. Ogni tecnologia è stata sviluppata con la consulenza e l'ausilio dei tecnici di Avnet Abacus, in collaborazione con partner strategici.

Il team di Avnet Abacus è costituito da più di 50 specialisti di prodotto che possono fornire indicazioni applicative in molti settori, tra cui Internet of Things (IoT), robotica, tecnologie industriali e consumer e molto altro ancora. Il team offre ai clienti una vasta gamma di competenze tecniche e di risorse, dalla progettazione iniziale alla prototipazione, fino alla produzione finale, coprendo ogni fase del processo. E’ inoltre in grado di affiancare i clienti nella selezione dei prodotti e nella prototipazione per la produzione in volumi, supportandoli con soluzioni avanzate di approvvigionamento e logistica.

Avnet Abacus offre un portafoglio all'avanguardia nei settori dei prodotti passivi, di interconnessione, elettromeccanici, di alimentazione, di accumulo dell'energia, di comunicazione wireless e di rilevamento.

Una dimostrazione chiave di prodotto, riguarderà ParceLive - il servizio di tracciamento in tempo reale delle spedizioni realizzato da Hanhaa. Tale servizio consente agli utenti di determinare in tempo reale e in qualsiasi parte del mondo la posizione esatta e le condizioni del proprio pacco. Lo sviluppo di questa applicazione è un perfetto esempio della stretta collaborazione tra Avnet Abacus e i propri partner strategici, una cooperazione che aiuta i clienti a trasformare un’idea in un successo commerciale, portando più rapidamente i prodotti sul mercato.

Alan Jermyn, VP European Marketing presso Avnet Abacus

Questi prodotti innovativi esposti a Electronica dimostrano il nostro know-how e la nostra esperienza nel contribuire a portare sul mercato in modo tempestivo le idee e i progetti dei nostri clienti. Siamo in grado di fornire un supporto di caratura mondiale che spazia dalla prototipazione alla produzione. Ci rivolgiamo ad aziende di qualsiasi dimensione, indirizzando una vasta gamma di applicazioni e di mercati finali. Lavorando in sintonia con i nostri strategici partner in franchising, aiutiamo i clienti a raccogliere la sfida legata alla comprensione e all'adozione delle nuove tecnologie, sempre più complesse e dinamiche.

Significative anche le altre dimostrazioni on show nello stand, che presentano soluzioni proposte da Avnet Abacus in ambiti quali la selezione dei componenti, lo sviluppo di test e/o di procedure di valutazione specifici e la gestione della catena di approvvigionamento del cliente. In particolare:

-Il sistema di visualizzazione HYPERVSN, che crea, riproduce e gestisce immagini a ologramma combinando innovative tecnologie di visualizzazione 3D e di proiezione olografica.

-Un sistema di parcheggio basato su sensori intelligenti di Smart City, utilizzato in una serie di soluzioni avanzate attive in molte città tedesche.

-

Il sistema TruDisk TRUMPF, che consente la personalizzazione delle applicazioni di taglio laser ad alta potenza.

-L'avanzato BQ Witbox Go! che assicura soluzioni veloci di stampa 3D in ambiente domestico.

-L’innovativo modulo di comunicazione NetCom, che sfrutta protocolli wireless ultra-affidabili per applicazioni di controllo antincendio.