ReLicense, prosegue il roadshow “Intelligent Licensing 2018”

Per promuovere il software di seconda mano e ricordarne i vantaggi, la tedesca ReLicense prosegue nel suo tour in giro per l’Italia con tre nuovi appuntamenti.

I tre prossimi incontri del roadshow targato ReLicense, tra i principali player nella compravendita di licenze software di seconda mano, si svolgeranno a Catania il 25 ottobre, a Roma il 6 novembre e a Milano l’8 novembre.

Durante gli incontri esperti indipendenti e rappresentanti dell’azienda illustreranno ai partecipanti le opportunità offerte dall’acquisto e dalla cessione di software usato.

Le licenze software costituiscono un bene aziendale e un’opportunità nascosta.

Tutte le aziende hanno licenze inutilizzate che costituiscono una risorsa capitalizzabile che spesso non viene sfruttata.

L’eccesso di licenze, la migrazione ai servizi cloud e i cambiamenti nell’uso del software sono solo alcune delle ragioni per le quali quasi tutte le aziende hanno risorse software inutilizzate.

Ciò significa che questi beni inutilizzati vincolano risorse che non sono quindi disponibili per progetti di innovazione.

Obiettivo di ReLicense quello di aiutare le aziende a ridurre i costi sostenuti per l’acquisto di licenze, ricapitalizzando le risorse software non utilizzate e proponendone la rivendita.

Le licenze software infatti non si usurano e quelle di seconda mano non sono così diverse da quelle nuove.

Inoltre, acquistando software usati, le aziende arrivano a risparmiare fino al 70% delle licenze standard del produttore originale.