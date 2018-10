Carbon Black si espande ancora e arriva anche in Italia

La nuova espansione nell’area EMEA e lo sbarco sul mercato nostrano hanno spinto Carbon Black a creare un team italiano, guidato da Paolo Cecchi e Cristiano Voschion.

Mark Reeves, Vice President EMEA di Carbon Black

L’Italia rappresenta per Carbon Black una tappa essenziale nella costante crescita della propria presenza in EMEA. Stiamo investendo in modo significativo in Italia e siamo entusiasti di ufficializzare la nostra espansione in questo mercato con la nomina di Paolo e Cristiano. Entrambi sono leader comprovati e siamo convinti che contribuiranno alla creazione di nuove opportunità di crescita in quest’area.

Paolo Cecchi ricopre la carica di Regional Sales Manager e porta in Carbon Black la propria ventennale esperienza nella vendita di software, sviluppata in FireEye e Juniper Networks. Mentre Voschion è Regional Channel Account Manager. Porta in azienda una ricca expertise e conoscenza del mercato italiano acquisita sia presso Intel Security che McAfee.

Paolo Cecchi, Regional Sales Manager Carbon Black

I prodotti AV tradizionali non sono più all’altezza delle attuali esigenze di protezione e sicurezza” L’esclusivo approccio di Carbon Black, che sfruttando i dati non filtrati generati dagli endpoint, la tecnologia Streaming Analytics e le potenzialità del Cb Predictive Security Cloud permette ai nostri clienti di raggiungere un livello di protezione più elevato dagli attacchi informatici, mi rende particolarmente entusiasta dell’incarico, che mi vede responsabile delle strategie di vendita per Carbon Black in Italia.