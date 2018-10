Akamai Intelligent Edge Platform, oggi ancora più sicura

Akamai implementa e aggiorna l’Intelligent Edge Platform per potenziare la sicurezza, la visibilità, la velocità e la qualità delle aziende digitali.

Le aziende che hanno già scelto l’Intelligent Edge Platform di Akamai potranno anche ottimizzare la sicurezza, l'uso delle applicazioni basate su cloud e le web experience.

Ari Weil, Vicepresidente Marketing di Akamai

Sempre più aziende spostano operazioni e app su cloud, ma faticano a raggiungere il giusto equilibrio tra sicurezza e velocità, trovandosi spesso a dover risolvere problemi immediati piuttosto che dedicare del tempo a pianificare la loro strategia digitale. I service provider, partner di queste aziende, sono tenuti a fornire più trasparenza, agilità e qualità e sono tenuti a farlo con una modalità conveniente dal punto di vista costo-beneficio. Akamai ha deciso di rinnovarsi per aiutare le aziende ad affrontare non solo minacce e sfide in continua evoluzione e sempre più difficili da monitorare, ma anche una pressione costante da parte dei competitor.

Le nuove funzionalità dell’Intelligent Edge Platform di Akamai sono concepite per:

-migliorare la resilienza delle app grazie alla protezione automatica, workflow ottimizzati e supporto di nuove app e modalità di utilizzo;

-ottenere una visibilità e una ricchezza di dati senza precedenti, per agevolare l'assegnazione di priorità, perfezionare il processo decisionale e garantire risultati aziendali più efficaci;

-risparmiare sulle spese associate ai costi di uscita dal cloud pubblico e potenziare al contempo, prestazioni, sicurezza e qualità della tv in streaming;

-fornire agli sviluppatori sia API sia automazione di grande potenza, nonché semplificare le operazioni più complesse, mettendo a disposizione un ambiente di sviluppo agile

Con questa release e, grazie ai miglioramenti introdotti, i clienti di Akamai potranno beneficiare di una raccolta di insight strategici, grazie a workflow semplificati e funzioni di reportistica cronologica e in tempo reale, così che i clienti possano capire l'impatto che le azioni di cyber-crime, ad esempio le botnet, hanno sugli endpoint protetti.

La maggiore agilità viene invece generata dalle protezioni automatizzate e dalla protezione API integrata per difendere tutto il footprint dell'applicazione web, in aggiunta a nuovi connettori client che proteggono gli accessi dei dipendenti e gli accessi alle applicazioni aziendali da qualunque luogo.

Akamai ha inoltre ampliato la sua piattaforma per integrare la mitigazione immediata degli attacchi DDoS e offrire così più capacità e copertura regionale.

Le nuove funzionalità aiutano le aziende a gestire il costante balance tra gli sviluppatori, costretti a creare esperienze all'avanguardia per i clienti, e il rigore e la disciplina imposti dalla cybersicurezza.

Già ora l’Intelligent Edge Platform di Akamai rafforza le soluzioni per imprese e cloud, per offrire più resilienza e qualità per una strategia di migrazione al cloud a un costo vantaggioso.

I clienti che oggi ricorrono ad Akamai per le operazioni di cloud delivery hanno a disposizione insight reali degli utenti per capire l'impatto che una modifica alla pagina o all'applicazione web può avere sulla user experience e in questo modo possono decidere come agire al meglio.

Grazie a questi dati, le imprese possono ottenere miglioramenti in termini di performance e qualità, rendere più efficiente la delivery, velocizzare il rendering ed eliminare gli errori che hanno effetti negativi sulla user experience. Akamai ha anche aggiunto il supporto per ambienti isolati in container, architetture di microservizi e modelli di sviluppo federated, consentendo agli sviluppatori di eseguire modifiche e test multipli sul sito e sulle configurazioni Akamai prima di implementarle.

Per i servizi multimediali è ormai tassativo usare Internet per offrire esperienze visive di qualità pari a quella della trasmissione televisiva.

Akamai sta introducendo soluzioni che rendono la tv in streaming proveniente da più fonti, più semplice e meno costosa e che prevedono, ad esempio, l'hosting di contenuti da parte di cloud provider, sempre aiutando i clienti a fornire experience di visione migliorate. Akamai Direct Connect è concepito per aiutare i clienti a raggiungere il transito in fase di acquisizione per il video lineare in modo affidabile, sicuro e conveniente.