Anche in Italia le TV Samsung QLED 8K fino a 85 pollici

Debuttano in Italia le TV Samsung QLED 8K con il modello Q900R nei formati 65, 75 e 85 pollici. Annunciati anche i primi contenuti in 8K in collaborazione con Chili.

Infatti durante l’evento di presentazione, che si è svolto al Samsung District di Milano, sono state presentate una serie di partnership, grazie alle quali gli acquirenti dei nuovi tv QLed 8K potranno scegliere in una ricca libreria di documentari e film dedicati al mondo dell’arte, della natura e delle scienze interamente in risoluzione 8K.

Marco Hannappel, Vice President di Samsung Electronics Italia

Siamo davvero entusiasti di lanciare sul mercato italiano la nuova gamma di tv Samsung 8K, un decisivo passo in avanti per la definizione del concetto di televisore del futuro, frutto del lavoro di anni di ricerca e sviluppo della nostra azienda nell’ambito della qualità dell’immagine e dell’alta risoluzione. Grazie a una serie di partnership premium come ad esempio quella con Chili, player in Europa nell’ambito dell’entertainment on demand, siamo lieti di regalare ai nostri clienti contenuti dalla qualità visiva stupefacente, in grado di convincere fin da subito tutti gli spettatori delle enormi potenzialità offerte dall’innovativa tecnologia Samsung 8K.

Giorgio Tacchia, Fondatore e Ceo di Chili

Siamo molto orgogliosi di essere partner di Samsung per il lancio della nuova gamma 8k. In qualità di partner tecnologico e fornitore dei contenuti in 8K, offriamo in esclusiva ai Clienti Samsung i documentari d'arte in 8K prodotti da Magnitudo con Chili, in una qualità mai vista primaI documentari saranno visibili su CHILI esclusivamente per i clienti che acquisteranno i nuovi Tv QLed 8K.

I plus del modello Q900R

Presentati per la prima volta a IFA, dal 31 agosto al 5 settembre a Berlino, i tv Samsung QLed 8K Q900R includono la tecnologia Real 8K Resolution, che possiede quattro volte il numero di pixel rispetto ai modelli 4K UHD (16 volte rispetto ai televisori Full HD) e sono in grado di produrre una luminosità massima di 4.000 nit.

Il modello è dotato della tecnologia Q HDR 8K, basata su HDR10+, che garantisce una perfetta riproduzione dei colori per immagini realistiche, proprio come sono state concepite originariamente dall’autore.

Il sistema 8K AI Upscaling dei nuovi tv Samsung è una tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale e progettata per incrementare la qualità sia dell’immagine sia del suono, indipendentemente dalla qualità o dal formato dell’originale, alla risoluzione 8K.

Il processore AI Quantum 8K è in grado di rilevare se si stanno guardando contenuti da un servizio di streaming, un decoder, una connessione HDMI, USB, o perfino tramite il mirroring da un dispositivo mobile, e di eseguire l’upscaling del contenuto per la visualizzazione con risoluzione 8K.

Q900R include anche la tecnologia Direct Full Array Elite, per un maggiore contrasto e un controllo preciso della retroilluminazione, e di un volume colore del 100%, che consente di riprodurre miliardi di sfumature per una precisione del colore mai vista prima.

Creato tenendo presenti innanzitutto le esigenze dei consumatori, Q900R dispone di funzioni che consentono di utilizzare il televisore in modo diverso, pur mantenendo sempre la massima qualità d’immagine e del suono.

Per rendere ancora più semplice l’utilizzo, il tv riconosce e analizza numerosi dispositivi di intrattenimento connessi, inclusi i dispositivi audio collegati tramite cavo ottico con One Remote, e regola automaticamente la sorgente dell’immagine e l’uscita audio.

La funzione Ambient Mode è stata potenziata consentendo di visualizzare sul tv immagini artistiche, previsioni meteo, notizie e altro ancora. Inoltre, il televisore può riprodurre, senza soluzione di continuità, lo sfondo dell’ambiente circostante integrandosi perfettamente in qualsiasi spazio.

I Q900R sono dotati anche di One Invisible Connection, unico collegamento invisibile – lungo 5 metri - che incorpora il cavo ottico e quello di alimentazione, offrendo agli utenti maggiore libertà di scelta rispetto a dove e come collocare il televisore nell’ambiente. Miglioramenti intelligenti come SmartThings aumentano ulteriormente la capacità del modello Q900R di fornire un più veloce accesso alle informazioni e ottimizzare l’esperienza di visione.